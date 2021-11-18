طارق مصطفى: صلاح لم يتدخل في التشكيل أثناء وجود البدري

قال طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن الجهاز الفني السابق للفراعنة تحت قيادة حسام البدري، أكثر من تعرض للظلم على مدار التاريخ.

وأضاف مصطفى في تصريحات لبرنامج البريمو على قناة Ten "للأسف الجهاز الفني بقيادة البدري، عانى من عدم القبول لدى جماهير الكرة المصرية، مما تسبب في الإقالة رغم أننا لم نخسر أي مباراة".

ونوه "الجهاز الفني رحل بسبب الأداء وليس النتائج، وتلك سابقة تحدث للمرة الأولى في عالم كرة القدم".

وتابع "أداء المنتخب لم يتطور مع البرتغالي كارلوس كيروش، خلال 4 مباريات رسمية، ومباراة ودية، وسيظل كما هو في المرحلة المقبلة أيضًا".

ونفى طارق مصطفى، تدخل محمد صلاح في تشكيل المنتخب أثناء قيادة حسام البدري.

وشدد "صلاح نجم كبير ومن أفضل 3 لاعبين في العالم، لكن اختيار التشكيل أمر خاص بالجهاز الفني فقط".

وأتم "صلاح لم يطلب حراسة خاصة أثناء تواجدنا في المنتخب، لكن وجود حراسة له أمر طبيعي يحدث مع النجوم الكبار".