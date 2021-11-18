انقلاب سيارة محملة بـ64 طن دقيق على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، انقلاب سيارة مُحملة بـ64 طن دقيق، وإصابة قائدها بجروح وكدمات مُتفرقة بالجسم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة غربي سوهاج، يفيد بورود إشارة من من خط النجدة مفادها وصول بلاغًا بانقلاب سيارة مُحملة بالدقيق على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة مُحملة بـ 64 طن دقيق على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، وإصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل قائد السيارة إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، كما تم رفع اثر الحادثة من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.