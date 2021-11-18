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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

كاميلا كابيلو شون
كاميلا كابيلو شون مينديز

أعلنت المغنية الشابة الشهيرة كاميلا كابيلو انفصالها عن شون مينديز بعد عامين من الارتباط المعلن بينهما، وظهورهما بصورة مستمرة في الاحتفالات والمهرجانات الفنية. 

ونشرت كاميلا كابيلو التي تبلغ من العم 24 عاما، بيانا مشتركا مع شون مينديز 23 عاما، عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام، تعلن فيها قرارهما بالانفصال. 

كاميلا كابيلو وشون مينديز

وقالت كاميلا في بيانها، إنهما قررا إنهاء ارتباطهما العاطفي لكن المحبة بينهما ستظل مستمرة، وسيظلان دائما أصدقاء مقربين مثلما كان الوضع في السابق. 

 

شارك شون مينديز نفس الخبر عبر حسابه على انستجرام، ويبدو أن الثنائي الذي ظل على علاقة صداقة لمدة سنوات قبل ارتباطهما اتخذا قرارهما النهائي. 

بيان الانفصال 

بدأت علاقة الارتباط بين كاميلا كابيلو وشون مينديز رسميا في يوليو 2019، وقدما سويا العديد من الفقرات الغنائية خاصة لأغنيتهما الأشهر Señorita.

قضى الثنائي فترة الحجر الصحي أثناء انتشار جائحة كورونا سويا، وصرحا بأن هذه الفقرة قربت من علاقتهما وأصبحت أقوى.

تعرض الثنائي الغنائي الشهير كاميلا كابيلو وصديقها شون مينديز، في مارس الماضي إلى تجربة قاسية، بعد اقتحام مجهولين لمنزلهما في لوس أنجلوس، وسرقة مفاتيح سيارة المغني الشاب، بعدما قضيا أكثر من عام سويًا في الحجر الصحي منذ انتشار جائحة كورونا.

كاميلا كابيلو وشون مينديز

وقالت مصادر قانونية لموقع TMZ، إن مجهولين اقتحموا منزل كابيلو ومينديز من النافذة، لكنهم هرعوا سريعا بعدما اكتشفا وجودهما في المنزل، لكن قبل الرحيل استولى أحدهم على مفتاح لسيارة شون.

وجرى استدعاء الشرطة إلى موقع الحادث، لكن اللصوص كانوا قد غادروا بالفعل بسيارة المغني الشاب المرسيدس G-Wagon.

فيلم كاميلا كابيلو 

تألقت المغنية الأمريكية الكوبية كاميلا كابيلو في العرض الخاص لفيلمها الأول Cinderella الذي تنتجه ستوديوهات أمازون، في ثوب طويل ومطرز لامع. 

التقطت كاميلا كابيلو العديد من الصور على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم Cinderella الذي أقيم مساء أمس، الاثنين، في لوس أنجلوس، إلى جانب أبطال العمل بيلي بورتر، إيدينا مينزيل، والبطل نيكولاس جالتزين. 

كاميلا كابيلو وشون مينديز

تحرص سندريلا العصرية على إيجاد الحب الذي تجده في الأمير الوسيم الذي يقوم بدوره الممثل نيكولاس جاليتزيني بالتزامن مع تحقيق حلمها واستقلاليتها الوظيفية، في الفيلم المنتظر طرحه منذ فترة طويلة.

يشارك في بطولة فيلم Cinderella الجديد كل من ميني درايفر، بيرس بروسنان، جيمس كوردن، وأخرجته كاي كانون، وهو من إنتاج شركة سوني لكن أمازون حصلت على حقوق توزيعه في أبريل الماضي وعرضه على منصتها بدلا من دور العرض.

جاء قرار عرض فيلم Cinderella على منصة أمازون بعدما لاحظت شركة الإنتاج أن الإقبال على دور العرض لم يعد لمستويات ما قبل الوباء. 

فيلم Cinderella هو العمل التمثيلي الأول للمغنية الشهيرة كاميلا كابيلو بعد مسيرتها الموسيقية الناجحة، وترشيحها وفوزها بالعديد من الجوائز في مجال الغناء.

كاميلا كابيلو شون مينديز انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز Señorita جرامي

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