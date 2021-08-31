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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاميلا كابيلو تتألق في العرض الخاص لفيلم Cinderella

كاميلا كابيلو
كاميلا كابيلو

تألقت المغنية الأمريكية الكوبية كاميلا كابيلو في العرض الخاص لفيلمها الأول Cinderella الذي تنتجه ستوديوهات أمازون، في ثوب طويل ومطرز لامع. 

التقطت كاميلا كابيلو العديد من الصور على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم Cinderella الذي أقيم مساء أمس، الاثنين، في لوس أنجلوس، إلى جانب أبطال العمل بيلي بورتر، إيدينا مينزيل، والبطل نيكولاس جالتزين. 

كاميلا كابيلو 
كاميلو كابيلو في العرض الخاص 

موعد عرض فيلم Cinderella

فيلم Cinderella المقرر طرحه يوم 3 سبتمبر المقبل، هو عمل موسيقي تدور أحداثه حول القصة الخيالية الكلاسيكية للفتاة التي تتعرض للاضطهاد من زوجة أبيها لكنها تجد حب حاتها في الأمير الوسيم. 

وأضفت كاميلا كابيلا بعدا جديدا لحكاية سندريلا لتضمن أحلامها هذه المرة تحقيق حلم حياتها بأن تصبح مصممة أزياء شهيرة وأن يكون لها الكارير الوظيفي الخاص بها، لكن زوجة أبيها تعترض طريقها كالمعتاد. 

أبطال فيلم Cinderella

يساعد الممثل بيلي بورتر "عرابها" سندريلا على حضور حفل اختيار زوجة الأمير الشاب، الذي يقع في حبها منذ اللحظة الأولى لكنها ترفض أن تستبدل الغرفة الصغيرة في أسفل منزل زوجة أبيها بحجرة كبيرة في القصر دون جدوى.

تحرص سندريلا العصرية على إيجاد الحب الذي تجده في الأمير الوسيم الذي يقوم بدوره الممثل نيكولاس جاليتزيني بالتزامن مع تحقيق حلمها واستقلاليتها الوظيفية، في الفيلم المنتظر طرحه منذ فترة طويلة.

يشارك في بطولة فيلم Cinderella الجديد كل من ميني درايفر، بيرس بروسنان، جيمس كوردن، وأخرجته كاي كانون، وهو من إنتاج شركة سوني لكن أمازون حصلت على حقوق توزيعه في أبريل الماضي وعرضه على منصتها بدلا من دور العرض.

جاء قرار عرض فيلم Cinderella على منصة أمازون بعدما لاحظت شركة الإنتاج أن الإقبال على دور العرض لم يعد لمستويات ما قبل الوباء. 

فيلم Cinderella هو العمل التمثيلي الأول للمغنية الشهيرة كاميلا كابيلو بعد مسيرتها الموسيقية الناجحة، وترشيحها وفوزها بالعديد من الجوائز في مجال الغناء.

Cinderella كاميلا كابيلو فيلم Cinderella موعد طرح فيلم Cinderella أمازون برايم

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