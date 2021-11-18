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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

برازيلي يتزوج 9 فتيات في يوم واحد.. ما الحكاية؟

برازيلي يتزوج من
برازيلي يتزوج من 9 فتيات في يوم واحد

في واقعة غريبة من نوعها، أعلن عارض أزياء برازيلي عن رغبته في الزواج من 9 فتيات في يوم واحد وذلك احتجاجاً منه على «الزواج الأحادي». 

وفاجأ آرثر أو أورسو متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالزواج من 9 فتيات بحفل زفاف جماعي، وضع له شعارا أسماه «الحب الحر». 

تفاصيل الواقعة الغريبة 

وأطل عارض الأزياء البرازيلي، وهو يتوسط الفتيات التسعة مرتدياً بدلة كلاسيكية بسيطة، دون رابطة عنق فيما ظهرت الزوجات بفساتين زفاف مختلفة التصميم من واحدة لأخرى، دون ارتداء طُرح للزفاف. 

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية سرعان ما تحول الشاب إلى محط اهتمام الآلاف من نشطاء السوشيال ميديا حول العالم بعد حفل الزفاف الجماعي الذي أُقيم داخل كنيسة كاثوليكية بمدينة ساو باولو البرازيلية. 

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ما دفع الشاب البرازيلي لهذا التصرف الغريب والطريف في آن واحد هو رغبته في القضاء على فكرة الزواج من أنثى واحدة، وهو ما أطلق عليه اسم «الزواج الأحادي». 

آرثر ولوانا

ليس ارتباطه الأول 

ونوهت الصحيفة إلى أن «آرثر» كان على علاقة بامرأة واحدة، تدعى لوانا كزاكي؛ إذ أنهما كانا يستمتعان بعطلتهما الصيفية، داخل أحد البلدان اللبيرالية بالعاصمة الفرنسية باريس،  وخلال رحلتهما فكرا في فعل شيء جديد في علاقات الزواج التقليدية.

وسرعان ما فكر الثنائي الذين يعرفان بيمولهما المنحرفة في زواج «آرثر» من 8 سيدات أخريات، بصحبة حبيبته الأولى «لوانا»، وذلك وسط حفل زفاف ضخم، يُقام داخل إحدى الكنائس ببلدتهما ساو باولو. 

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