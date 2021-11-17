بروتوكول لتأهيل الشباب الجامعي المقبل على الزواج في سيناء

وقعت جامعة العريش بروتوكول تعاون مع جمعية حقوق المرأة السيناوية ذات النفع العام ، بهدف توعية شباب الجامعة بشمال سيناء، ‏وتعزيز وتأهيل الشباب الجامعي المقبل على الزواج بعد التخرج من الجامعة وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة ‏وتطوير آليات ‏الدعم والإرشاد الأسري، وفض ‏المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق. ‏



ووقع البروتوكول عن جانب الجمعية السيدة سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعن جانب جامعة العريش الأستاذ الدكتور ‏حسن الدمرداش رئيس الجامعة.‏



ومن جانبه قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، أنه مقتنع ‏بفكرة الجمعية، بتقديم توعية وإرشاد يخدم أبناؤنا الطلاب من البنين والبنات المقبلين على الزواج بعد التخرج وان هدف الجامعة ‏من توقيع هذا البروتكول هو أن يكون للمجتمع المدني دور مع الجامعة، لتصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم ‏الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعي، ‏ومعرفة الشباب بالحقوق والواجبات الشرعية للزوج والزوجة إلى جانب السن ‏المناسب للزواج، أسس الزواج الناجح، فترة الخطوبة، والذمة المالية للمرأة.‏

تأهيل الشباب

وقالت السيدة سوسن حجاب أنه سيتم من خلال برنامج تأهيل الشباب المقبل على الزواج، ‏ توفير معارف أساسية للمقبلين على ‏الزواج من الشباب، والعمل من خلال البرنامج على ‏تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات ‏الطلاق ‏، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، ‏إلى جانب المعلومات الأساسية ‏للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل، والتوعية بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر.

وأضاف إبراهيم سالم مدير تنفيذي جمعية حقوق المرأة السيناوية، بانة سوف يتم عقد اجتماع مع اللجنة العلمية المعتمدة من جانب ‏رئيس الجامعة لوضع خطة التنفيذ طبقا لبنود البروتوكول التي تم اعتماده من الطرفين، وسوف يتم تنفيذ ‏محاضرات وورش عمل بمعرفة متخصصين في هذا المجال بمعدل ندوتين في الشهر.