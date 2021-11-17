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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول لتأهيل الشباب الجامعي المقبل على الزواج في سيناء

برتوكول تعاون لتاهيل
برتوكول تعاون لتاهيل الشباب المقبل على الزواج في سيناء

وقعت جامعة العريش بروتوكول تعاون مع جمعية حقوق المرأة السيناوية ذات النفع العام ، بهدف توعية شباب الجامعة بشمال سيناء،  ‏وتعزيز  وتأهيل الشباب الجامعي المقبل على الزواج بعد التخرج من الجامعة وتزويدهم  بالمعرفة والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة ‏وتطوير آليات ‏الدعم والإرشاد الأسري، وفض ‏المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق. ‏

ووقع البروتوكول عن جانب الجمعية السيدة سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعن جانب جامعة العريش الأستاذ الدكتور ‏حسن الدمرداش رئيس الجامعة.‏
 

ومن جانبه قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، أنه مقتنع ‏بفكرة الجمعية، بتقديم توعية وإرشاد يخدم أبناؤنا الطلاب من البنين والبنات المقبلين على الزواج بعد التخرج وان هدف الجامعة ‏من توقيع هذا البروتكول هو أن يكون للمجتمع المدني دور مع الجامعة، لتصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم ‏الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعي، ‏ومعرفة الشباب بالحقوق والواجبات الشرعية للزوج والزوجة إلى جانب  السن ‏المناسب للزواج، أسس الزواج الناجح، فترة الخطوبة، والذمة المالية للمرأة.‏

تأهيل الشباب

وقالت السيدة سوسن حجاب أنه سيتم من خلال برنامج تأهيل الشباب المقبل على الزواج، ‏ توفير معارف أساسية للمقبلين على ‏الزواج من الشباب، والعمل من خلال البرنامج على ‏تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات ‏الطلاق ‏، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، ‏إلى جانب المعلومات الأساسية ‏للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل، والتوعية بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر.

وأضاف إبراهيم سالم مدير تنفيذي جمعية حقوق المرأة السيناوية، بانة سوف يتم عقد اجتماع مع اللجنة العلمية المعتمدة من جانب ‏رئيس الجامعة لوضع خطة التنفيذ طبقا لبنود البروتوكول التي تم اعتماده من الطرفين، وسوف يتم تنفيذ  ‏محاضرات وورش عمل بمعرفة متخصصين في هذا المجال بمعدل ندوتين في الشهر.

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تأهيل الشباب للزواج جامعة العريش حقوق المرأة السيناوية حسن الدمرداش اخبار التعليم اخبار المحافظات

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