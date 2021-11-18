مصر في المونديال.. توقعات الجماهير لقرعة التصفيات النهائية لكأس العالم.. فيديو

تأهلت 10 منتخبات، تصدرت المجموعات العشر إلى الدور النهائي والحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر، على أن تتحدد مباريات هذا الدور في وقت لاحق الشهر المقبل، بعدما انطلقت تصفيات كأس العالم بأفريقيا في سبتمبر 2019، وتستمر حتى مارس 2022.



ورصدت عدسة "صدى البلد" توقعات جماهير كرة القدم في الشارع المصري، لقرعة التصفيات النهائية لكأس العالم، وجاءت التعليقات من قبل الجماهير، كالآتي:

قال حسين سالم بهذا المستوي السئ اتمني أن يقابل المنتخب المصري منتخب السنغال،ولابد من تحسين أداءهم حتي يستطيعوا التغلب علي الفرق الأكثر صعوبة في المباريات القادمة.





وتابع محمود حسني أنه يتمني أن يقابل المنتخب المصري منتخب تونس في نهائي كأس العالم لصعوبة مواجهة الفرق الأخرى، بالإضافة إلى حاجة المنتخب للتدريب المستمر.

وأشار علي ناجي إلى عدم استطاعة المنتخب المصري مواجهة أي من فرق التصنيف الأول رغم صناعة بعض الفرص في مباراة الجابون لكن التغييرات الكثيرة في التشكيل أدت إلى ضعف الأداء الجماعي، لأن كيروش لا يزال يجرب العديد من اللاعبين للوصول إلى الطريقة المثالية.

وتشارك 10 منتخبات في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في أفريقيا، وحجزت جميع المنتخبات مقاعدها بالفعل، بينها 4 منتخبات عربية هي الجزائر وتونس ومصر والمغرب، وستصنف جميع المنتخبات إلى قسمين وقت إجراء القرعة.