أخبار البرلمان| تفاصيل رسائل النواب للمواطنين بشأن "سكن لكل المصريين" وهذه العقوبة تنتظر صاحب مصنع حاول اغتصاب أجنبية الخميس 18/نوفمبر/2021 - 04:07 م 11/18/2021 4:07:19 PM طباعة شارك مجلس النواب حسن رضوان نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أهم الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين: تسليم الشقق وبشرى سارة.. رسائل النواب للمواطنين بشأن "سكن لكل المصريين" وصول الاصابات لـ 960 حالة..عقوبة عدم ارتداء الكمامة أو تلقي لقاح كورونا السماح باستيراد المستعمل.. مقترح برلماني لحل أزمة سوق السيارات رئيس الشيوخ يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول بموسكو فوتوسيشن بملاس داخلية.. هذه العقوبات تنتظر صاحب مصنع حاول اغتصاب أجنبية قوى عاملة البرلمان تزف بشرى لـ «العمالة المؤقتة»: جدول زمني خلال 20 يوما رئيس شباب النواب: اللجنة تضع ملف نبذ التعصب من الملاعب علي رأس أولوياتها 10 سنوات سجن| النواب تفتح النار على مزور شهادات لقاح كورونا طباعة شارك الجندي المجهول بشرى سارة ارتداء الكمامة اغتصاب لقاح كورونا