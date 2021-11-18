بعد نجاحه في ابدأ حلمك بالثقافة.. شهاب أحمد ينضم لعرض "أرض العزة"

يشارك الفنان الشاب شهاب أحمد موسى، أحد أبناء مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة للكشف عن المواهب الشابة في مجال التمثيل، في العرض المسرحي «أرض العزة»، حيث أنه يناقش ما تعرضت له سيناء خلال السنوات الماضية من محاولات سيطرة من قبل الجماعات الظلامية، والتكفيرية ونجاح الجيش في القضاء عليهم، وتطهير أرض الفيروز من التكفيريين.

العرض يجوب العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة، وسيتم البدء في بروفاته الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على المشاركين فيه.

ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية التي تواجه الأفكار الظلامية، ومجابهة الإرهاب، وتنشر المعرفة، وترفع الوعي، وتبث روح المواطنة والانتماء.

والعمل من تأليف ورشة الكتابة المسرحية، وإخراج إبراهيم جمال، أحد أبناء المبادرة في مجال الإخراج.