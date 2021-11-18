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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. 185 مشروعا بـ19 قرية و172 نجعا وتابعا بدار السلام في سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن إجمالي المشروعات المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمركز دار السلام بلغ 185 مشروعا ، موزعة على 19 قرية، و 172 نجعا وتابعا، في 15 قطاعا خدميا هي الري، والزراعة.

والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والطرق، والمجمعات الخدمية، والصحة، والكهرباء، والإسكان، مياه الشرب، والتضامن الاجتماعي، والتعليم، والبريد، والطب البيطري، وتبطين الترع.

وكشف عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام عن توزيع تلك المشروعات على قرى المركز، حيث يتم تنفيذ 16 مشروعا بقرية السلام، و14 مشروعا بقرية البلابيش قبلي، و10 مشروعات بالبلابيش المستجدة، و6 مشروعات بالبلابش بحري، و 13 مشروعا بأولاد سالم بحري.

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و4 مشروعات بأولاد سالم قبلي، و15 مشروعا بالحاجر، و5 مشروعات بالعقارية، و6 مشروعات بأولاد يحيي قبلي، و18 مشروعا بأولاد يحيي بحري، و7 مشروعات بمزاتة شرق، و10 مشروعات بنجوع مازن، و 11 مشروعا بأولاد الشيخ، و 4 مشروعات بأولاد طوق غرب.

وأضاف رئيس المركز أن هناك أيضا 5 مشروعات بقرية النصيرات، و16 مشروعا بقرية الخيام، و7 مشروعات بأولاد خلف، و9 مشروعات بالنغاميش، و7 مشروعات بقرية نقنق، بالإضافة إلى مشروعين يتم تنفيذهما بمدينة دار السلام.

ولفت إلى البدء الفعلي في العديد من المشروعات المدرجة بخطة "حياة كريمة"، مشيرا إلى الانتهاء من بعض المشروعات في قطاع الأبنية التعليمية، والبريد، ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية.

سوهاج حياة كريمة مشروعات دار السلام

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