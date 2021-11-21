5 سيارات SUV فاخرة فى المغرب موديل 2021.. تبدأ من 490 ألف درهم | صور

تتعدد الموديلات الخاصة بإصدارات 2021 داخل السوق المغربية، والتي تتنوع بين أكثر من فئة بعينها، إلا أن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، أصبحت ضمن الأكثر طلباً خاصةً الفاخرة منها، والتى تعد الخيار الأمثل لمحبي المساحة الأكبر و التجهيزات الأكثر.

يقدم موقع “صدى البلد" الإخباري سعر ومواصفات 5 سيارات SUV فى المغرب موديل 2021، تبدأ من 490 ألف درهم.

1 ـ لاند روفر ديسكفري

تتمتع السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول 6 سلندر، سعة 3000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يولد قوة 356 حصانا، و450 نيوتن. متر من عزم الدوران، والآخر 2.0 لتر تيربو، قادر على إنتاج قوة 240 حصانا، متصلان بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ9 سرعات.

تحتوي السيارة لاند روفر ديسكفري على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع صادم أمامي بتصميم رائع مدعوم بتطعيمات من النيكل كروم وشبكات أمامية متقطعة، وبه فوجات أمامية، وعجلة قيادة متعددة المهام، بالإضافة إلى منظومة أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.

أسعار لاند روفر ديسكفري موديل 2021 المغرب:

الفئة الأولى AUTO STANDARD بسعر 758 ألف درهم.

الفئة الثانية INGENIUM بسعر 800 ألف درهم.

الفئة الثالثة AUTO S بسعر 854 ألف درهم.

2 ـ جيب جراند شيروكي

حصلت سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 على عدة خيارات للمحركات، الأول V6 سعة 3600 سي سي، ينتج قوة 290 حصانا، و348 نيوتن متر، والثاني HEMI V8 سعة 5700 سي سي، قادر على إخراج قوة قدرها 357 حصانا، و529 نيوتن.متر، متصلين بناقل حركة أوتوماتيك بـ 8 سرعات، وتعمل بنظامي الدفع الثنائي والرباعي .

شاشة تاتش بقياس 10.1 بوصة، وأحدث نظام ترفيهي والذي يدعم آبل كاربلاي لاسلكي، وأندرويد أوتو، مع أجهزة قياس رقمية مقاس 10.3 بوصة قابلة للتعديل، ونظام رؤية ليلية وجنوط مقاس 18 أو 20 بوصة، وكراسي جلد بنظام التدفئة، ونظام تعليق هوائي متكيف، يساعدها على الطرق الوعرة ومساعد الحفاظ على المسار.

أسعار جيب جراند شيروكي موديل 2021 المغرب:

الفئة الأولى LAREDO بسعر 490 ألف درهم.

الفئة الثانية LIMITED بسعر 559 ألف درهم.

الفئة الثالثة OVER LAND بسعر 639 ألف درهم.

3 ـ بي ام دبليو X4

تتوافر سيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 252 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتعمل بمنظومة الدفع الكلي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر في الساعة.

تأتي سيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021 بجنوط سبور معدنية ذات تصميم هندسي أنيق بمقاس 20 بوصة، وعجلات رياضية، كما تظهر بشبكات أمامية متعددة المقاطع مطلية بالكروم، ومصابيح أمامية زينون، ومصابيح نهارية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

أسعار بي ام دبليو X4 موديل 2021 المغرب:

الفئة الأولى X LINE بسعر 618 ألف درهم.

الفئة الثانية PACK M بسعر 714 ألف درهم.

4 ـ أودي Q7

تحتوى سيارة أودي Q7 موديل 2021 على محرك 3000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يولد قوة 245 حصانا، متصل بناقل حركة ستبترونيك من 8 سرعات، وتعمل نظام دفع رباعي، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 7.7 ثانية.

تتوفر سيارة أودي بشاشة تعمل باللمس، وعدادات ديجيتال 12.3 بوصة، ومقاعد أمامية كهربائية، و19 سماعة، وتكييف أوتوماتيك رباعي المناطق وفرش جلد، وعجلة قيادة جلدية وكاميرا 360 درجة، ونظام استشعار الضوء والمطر، ودخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح.

أسعار أودي Q7 موديل 2021 المغرب:

الفئة الأولى PRESTIGE بسعر 700 ألف درهم.

الفئة الثانية EXCLUSIVE بسعر 770 ألف درهم.

الفئة الثالثة S LINE بسعر 870 ألف درهم.

5 ـ مرسيدس GLC

حصلت سيارة مرسيدس GLC موديل 2021 على محرك 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يخرج قوة قدرها 305 حصان، و395 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ9 سرعات من نوع G ترونيك.

جاءت سيارة مرسيدس GLC موديل 2021 بعجلة قيادة متحركة، تكييف، ثنائي المناطق، وإمكانية طي ظهر مقاعد الخلفية، وزر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن أمامية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا أمامية، وكاميرا خلفية، ومقعد السائق كهربائيا مع خاصية الذاكرة، ومقعد الراكب الأمامي كهربائيا مع خاصية الذاكرة، ومقاعد من الجلد، قفل مركزي، وزجاج كهربائي، ولوحة عدادات رقمية.

أسعار مرسيدس GLC مودبل 2021 المغرب:

الفئة الأولى DYNAMIC بسعر 615 ألف درهم.

الفئة الثانية AVANTGARDE بسعر 685 ألف درهم.

الفئة الثالثة AMG LINE بسعر 780 ألف درهم.