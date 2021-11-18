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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوريا| بتهمة الإرهاب.. الفنان عمر سليمان مكبل اليدين بعد اعتقاله في تركيا

الفنان السوري عمر
الفنان السوري عمر سليمان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للفنان السوري عمر سليمان ، أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن التركية قبل يومين، أثناء تواجده هناك، إذ تصدر المطرب السوري مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد انتشار خبر اعتقاله. 

وظهر الفنان السوري عمر سليمان في الصورة وهو مقبل اليدين بالقيود الحديدية، ويتوسط رجلين من قوات الأمن التركية، لكنه ظهر مبتسمًا أثناء لحظة اعتقاله. 

ووجهت السلطات التركية تهمة الإرهاب للمطرب السوري عمر سليمان، والإنضمام لحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب المسلحة هناك. 

الفنان السوري عمر سليمان 

حول الفنان السوري عمر سليمان 

يتميز الفنان السوري عمر سليمان ،  بنظارته الشمسية السوداء المميزة واللباس العربي التقليدي في كل الحفلات والمناسبات التي يظهر بها. 

ويمزج أسلوب عمر سليمان الموسيقى، بين الإيقاعات الشعبية التقليدية والإيقاعات الإلكترونية الحديثة. واكتسب سليمان شهرة وصار له عشاق في الغرب. وقدم عروضا في ساحات اكتظت بالمتفرجين في لندن والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وحتى في اليابان.

سبق وقال الفنان عمر سليمان البالغ من العمر 54 عاما: «أنا أغانيي شعبية دائمًا. ابتدأت بالشعبي وبدي أنتهي بالشعبي. أول شي الأغاني الشعبية هي أغاني بسيطة. دائمًا أخد الكلام ارتجالي من الشاعر أو أحيانًا أنا ألف الكلام حتى ضمن الحفل. الشهرة هذي أخذتها لأني أنا شقيت طريق لحالي. ما استعملت أسلوب غيري».

وقال عمر سليمان وهو أب لتسعة أبناء إنه لاقى قدرا من التأييد والإعجاب في الغرب يفوق ما لاقاه في العالم العربي لكنه يشعر بالسعادة لرؤية حشد كبير من الحاضرين في عمان التي يقدم فيها عروضا للمرة الأولى.

وحققت أشرطة الفيديو الموسيقية لسليمان أكثر من 19 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب على الإنترنت. وصدر أحدث ألبوم له في 2 يونيو حزيران. 

 

 

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