25 نوفمبر.. موعد فعالية "الأقصر.. طريق الكباش"

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن موعد فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" وذلك يوم ٢٥ نوفمبر الحالي.

وتستهدف الفعالية الترويج السياحي للأقصر ووضع المدينة على خريطة السياحة العالمية كواحدة من أهم المدن الأثرية والسياحية على مستوى العالم، وتشمل عروضا فنية يشارك بها أصحاب المراكب الشراعية، إضافة إلى شباب الأقصر العاملين بالقطاع السياحي.

ويأتي تنظيم الفعالية للترويج السياحي لمحافظة الأقصر، ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة خاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها.

ويربط طريق الكباش بين معبدي الاقصر والكرنك بطول 2700 متر، ويضم طريق الكباش تماثيل من الأسر المختلفة والتي تبلغ 1200 تمثال لكل من آمون رع وأبو الهول، حيث أطلق المصري القديم على طريق الكباش "وات نثر" يعني طريق الإله.

إحياء طريق الكباش

ويعد مشروع إحياء طريق الكباش من أهم المشاريع الأثرية في محافظة الأقصر، والذي تسعى لتنظيمه وزارة السياحة والآثار كرنفال فرعوني مبهر يليق بعراقة مدينة الاقصر خلال الافتتاح، كما سيقام معرضا للصور النادرة من القرن ١٩، والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات.