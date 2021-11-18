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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة تطارد رئيس وزراء بريطانيا.. شقيقته تكشف علاقته بأشهر قوادة للاتجار بالجنس بالعالم

بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

من المرجح أن يؤدي هذا الكشف إلى زيادة الضغط السياسي على  بوريس جونسون ، الذي تعرض مؤخرًا لانتقادات شديدة بسبب العديد من الفضائح ، التي كانت تدور حول الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء نفسه.


كشفت راشيل، شقيقة بوريس جونسون، عن معرفتها بـ جيسلين ماكسويل "القوادة" التي كانت تسهل أعمال تجارة الجنس والدعارة التي كان يديرها الملياردير الامريكي المنتحر جيفري إبستين صديق نجل ملكة بريطانيا الثاني الأمير اندرو في الجامعة. 

 

وفي مقال نشره موقع ذا سبيكتور The Spectator، رسمت صورة ملونة للاثنين معلقين عليها سويا في كلية باليول، أكسفورد في فترة الثمانينيات.

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وكتبت شقيقة رئيس وزراء بريطانيا وفقا لـ الموقع البريطاني “لقد وجدت بريقًا لامعًا بعيون شقية ممسكة بجانب طاولة، وحذاء بكعب عالٍ يستريح على فخذ أخي بوريس، أعطتني نظرة شفقة لكنني تمكنت من الحصول على دعوة لحفلتها في هيدينجتون هيل هول - حتى على الرغم من أنني لم أكن في نفس الكلية مثلها وبوريس.

 

ولم توضح كيف تعرف بوريس جونسون على ماكسويل، التي تواجه ثماني تهم، بما في ذلك الاتجار في الجنس وإغراء القصر الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا للانخراط في أعمال جنسية غير قانونية.

وكتبت راشيل جونسون أنه "من الصعب ألا تشعر بخفة شفقة لماكسويل، الذي قضى أكثر من عام في الحبس الانفرادي.

 

جيسلين ماكسويل هي الطفلة التاسعة والصغرى لرجل النشر روبرت ماكسويل، وكانت جزءًا من أعلى الدوائر الاجتماعية في بريطانيا والولايات المتحدة. 

 

وفي عام 2019، سلطت عليها الأضواء بعد تداول وسائل الإعلام لأخبارها في اعقاب اتهام عشرات النساء لـ صديقها السابق جيفري إبستين بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

 

وادعين أن ماكسويل استدرجتهم إلى ما بين يدي إبستاين، من خلال وعدهن بوظائف مغرية الأجر في منزل الملياردير. 

 

وزعمت بعض النساء أنها لم تعتني بهن فحسب، بل شاركت أيضًا في جريمة الاعتداء عليهن، وتم اتهام إبستين بإدارة شبكة للإتجار بالجنس والتغرير بالقاصرات، لكنه لم يعش حتى وقت المحاكمة، حيث انه شنق نفسه في السجن بعد شهر من اعتقاله.

 

وبالتالي، فإن ماكسويل هي الشخص الوحيد التي يمكنها تسليط الضوء على جرائم الملياردير المنتحر، والتي تورط فيها الأمير اندرو نجل ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية

 

 ومن المقرر أن تجري محاكمتها في 29 نوفمبر الجاري بينما تدعي أنها بريئة وتصر على أن الادعاء جعلها كبش فداء لجرائم إبستين.

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