البيت الأبيض: بحثنا مع أوبك ضرورة تزويد السوق العالمية بالنفط

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، إن أمريكا بحثت مع دول منظمة أوبك بما فيها السعودية ضرورة تزويد السوق العالمية بالنفط، في محاولة لخفض أسعار الطاقة العالمية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الصين والهند واليابان، أكبر اقتصادات العالم، إنها تتطلع إلى ضخ النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، بعد طلب نادر من الولايات المتحدة لتحرك منسق وسريع لخفض أسعار الطاقة العالمية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، يعكس التحرك الأمريكي، الإحباط الشديد من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الذين رفضوا طلبات واشنطن لتسريع إنتاج النفط مع انتعاش الاقتصاد العالمي من الوباء.

ويأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي يقاوم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغوط السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار البنزين والتكاليف الأخرى التي يقودها التعافي.

وطلبت إدارة بايدن كبار مشتري النفط مثل الهند وقال العديد من الأشخاص المطلعين على الطلبات لرويترز إن اليابان وكذلك الصين، تدرسان الإفراج عن مخزونات من النفط.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 4٪ إلى أدنى مستوى لها في ستة أسابيع بعد طلب أمريكا وقرار الصين بالإفراج عن النفط.