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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: لا نتخذ موقفا من الأفراد المرشحين إلى الانتخابات الليبية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا من الأفراد المرشحين إلى الانتخابات الليبية، بمن فيهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة "الحرة" إن "واشنطن لا تتخذ موقفا من الأفراد المرشحين في الانتخابات الليبية".

وأضاف أن "انتخابات 24 ديسمبر في ليبيا ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الوطنية".

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاد، أن موقف بلاده، هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بالشكل الذي يدفعها للسير قدما؛ مشددا على أن نزاهة العملية الانتخابية ستضمن للناس أن تكون هناك نتائج طيبة لليبيا.

واعتبر نورلاد أن كل المؤشرات تدل على أن العملية الانتخابية في ليبيا يمكن أن تمضي قدما؛ وأنه "من المهام الرئيسة لحكومة الوحدة الوطنية، تمهيد الطريق لإجراء انتخابات ناجحة".

ويخوض، سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، الذي أطاحت به انتفاضة 2011، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، غمار السباق الانتخابي، في قائمة تضم أيضا مرشحين بارزين بينهم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، ورئيس تكل أحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات العربية المتحدة، عارف النايض.

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