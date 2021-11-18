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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا قال كلوب على تعيين جيرارد أسطورة ليفربول مدربا لأستون فيلا

صدى البلد

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، عن تعيين أسطورة النادي ستيفن جيرارد مدربا لفريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”أنا سعيد حقاً من أجله لكي أكون أميناً، أنا أعلم أنه أحب عمله في رينجرز، ولكن حينما تسنح لك الفرصة للعمل في الدوري الإنجليزي، يدرس حينها أي مُدرب في العالم الأمر”.

وتابع مُدرب الريدز حديثه عن جيرارد قائلاً :”بالنظر لحجم نادي أستون فيلا فإنها فرصة كبيرة له، خلال أسابيع قليلة سنُواجه بعضنا بعضاً، لقد تواصلنا سوياً وتبادلنا بعض الرسائل، وأنا أتطلع حقاً لذلك”.

و أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن التعاقد مع أسطورة ليفربول ومدرب رينجرز الإسكتلندي ستيفن جيرارد لتدريب الفريق خلفا لـ دين سميث. 

 وكان جيرارد قد قاد فريق رينجرز للتتويج ببطولة الدوري الأسكتلندي بعد غياب أكثر من 10 سنوات وعقب الهبوط إلى الدرجة الرابعة بسبب العثرات المالية. 

ويضم فريق أستون فيلا نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه الذي ابتعد عن الفريق منذ أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

كلوب ليفربول ستيفن جيرارد أستون فيلا الدوري الإنجليزي

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