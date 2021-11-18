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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بين زوجتيه ديانا وكاميلا.. ذكريات الأمير تشارلز لزيارة مصر| نوستالجيا

الأميرة ديانا في
الأميرة ديانا في الأقصر

للمرة الثالثة في حياة ولي العهد البريطاني، زار الأمير تشارلز مصر اليوم، خلال جولته الرسمية في الشرق الأوسط نيابة عن والدته الملكة إليزابيث، وكانت الزيارة برفقة زوجته الثانية الدوقة كاميلا، ليعيد إلى الأذهان ذكريات زيارتيه السابقتين برفقة زوجته الأولى الأميرة ديانا.

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يرصد «صدى البلد» تاريخ الجولات الملكية للأمير تشارلز وديانا للشرق الأوسط ومصر، فبعد زواجهما في 29 يوليو 1981، في حفل ملكي أبهر الملايين حول العالم، وقع المسئولية الملكية والظهور العلني على عاتق ديانا.

الأميرة ديانا في الأقصر
الأميرة ديانا في الأقصر

 

أجرى الزوجان معا العديد من الجولات الملكية في المملكة المتحدة حتى انطلقا خارجها لأكثر من دولة حول العالم، ومنها زيارتهما الأولى إلى مصر بعد الزفاف في عام 1981 واستقبلها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وزوجته السيدة جيهان السادات.

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واستقبلت حينها وسام الكمال للسيدات فقط، ولكنها كانت رحلة قصيرة، ووعدت بزيارة أخرى لاحقا، أما الزيارة الثانية كانت في عام 1992، وتضمنت زيارة إلى المدارس الحكومية والمراكز الطبية للأطفال المعاقين.

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وجابت أميرة القلوب في القاهرة برفقة الأمير تشارلز وتمت دعوتها للإقامة في فيلا السفير البريطاني، وخلال الجولة التقت بالرئيس محمد حسني مبارك آنذاك.

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وانطلق الزوجان بعد ذلك خارج حدود القاهرة إذ زاروا معا الأماكن التاريخية الشهيرة في مصر مثل الاهرامات والأقصر ومعبد الكرنك وكانا برفقة عالم الآثار د. زاهي حواس.

 

اهتم الإعلام العربي والعالمي بزيارتها خاصة بعد ارتدائها الحجابأثناء زيارتها الأماكن الدينية الإسلامية، والتي تعد ذات قدسية خاصة للمسلمين، ولقبت بعد هذه الزيارة بـ "أميرة القلوب" وهو اللقب الذي مستمرا حتى الىن رغم ما يزيد عن 20 عاما على وفاتها.

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