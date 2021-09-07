رولا خرسا: حادث وفاة الأميرة ديانا ما زال يحوطه الغموض إلى الآن.. فيديو

كشفت الإعلامية رولا خرسا، أسرارا جديدة بشأن حادث وفاة الأميرة ديانا، مؤكدة أنها أجرت حوارا مؤخرًا مع شقيقة محمد الفايد، رفيق الأميرة ديانا في حادث مصرعها الشهير، قائلة: إنها تحدثت عن الأميرة ديانا بحذر.

وأضافت الإعلامية رولا خرسا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن هناك أشياء كثيرة لم تُعرف عن حادث وفاة الأميرة ديانا حتى الآن، فيما يتعلق بالطريقة التي توفيت بها أو علاقاتها بمحمد الفايد أو مسألة دخولها الدين الإسلامي قبل وفاتها بأيام.

وتابعت أن حضور محمد فايد جنازة الأميرة ديانا كان أمرا في غاية الغرابة؛ إذا ما قُورن برد فعله بعد حادث الوفاة، قائلة: إنه اتهم العائلة المالكة في بريطانيا وأجهزة مهمة في بريطانيا بتدبير حادث وفاتها.

