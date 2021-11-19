ضبط 69 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر في حملة بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، يوم الخميس، من ضبط 69 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وبدون بيانات، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمركز قطور.



كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بلجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارة البيطرية بقطور ، وتنسيقا مع مديرية التموين وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.



وأسفر المرور عن ضبط 69 كيلو لحوم يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، عبارة عن 9 كيلو لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و60 كيلو لحوم مجمدة بدون بيانات،وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها وفحصها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك أو من عدمه.



وتم تحرير 3 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.