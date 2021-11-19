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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة في مصر.. انطلاق بطولة الرجل الحديدي العالمية Iron Man بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

انطلقت صباح  اليوم بطولة " الرجل  الحديدى " العالمية ، والتي تقام بسهل حشيش بالغردقة ، بمشاركة نحو ١٥٠٠  متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا بحضور  الدكتور  أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  حيث تقام البطولة  على ارض الغردقة في نسختها الأولى.

وقد  تم  اختيار مصر لإقامة البطولة بها  لمدة ثلاث سنوات بصفه عامة وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات العالمية فى مجال رياضات السباحة والدراجات والركض، وتقام البطولة في ثلاث منافسات؛ هي السباحة، والجري، والدراجات؛ وتبلغ مسافة المنافسات 113 كيلو متراً فى السباحة لمسافة 1.9 كم والدرّاجات الهوائية 90 كم والجرى 21.1 كم على امتداد الشاطئ.

وتأتي البطولة العالمية "IRONMAN" فى نسختها الأولى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للألعاب الترفيهية، لتنفرد مدينة الغردقة بإقامة النسخة الأولى لها على أرض مصر، كأحد أساليب الجذب السياحي للبحر الأحمر.

يذكر أن مؤسسة IRONMAN العالمية وافقت علي إقامة بطولة IRONMAN لمدة 3 سنوات بمصر، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، و بالتعاون مع شركة إيجلز للإدارة الرياضية STAMINA.


وكان فى وقت سابق قد أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تطوير الطريق الدائرى بالغردقة استعدادا لبطولة ايرون مان العالمية للدراجات، والتى ستقوم بتنفيذها وزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى أن البطولة ستقام على جميع طرق البحر الأحمر، كما أن جميع الطرق بالغردقة ستكون جاهزة لفاعليات البطولة قبل بداية البطولة بشهرين.

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفى عقد بالوزارة، للإعلان عن إطلاق وزارة الشباب والرياضة، لمشروع ايرون مان للدرجات بمحافظة البحر الأحمر، بأن مصر قادرة على تنظيم جميع الأحداث الرياضية الكبرى، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، لافتاً إلى أن تنظيم بطولة ايرون مان للدراجات ستعمل على تنشيط السياحة بالغردقة خلال فاعليات البطولة، وأن الوزارة عازمة على تقديم كل الدعم لوزارة الشباب والرياضة، حتى تخرج البطولة بشكل يليق بجمهورية مصر العربية، قائلاً: "مصر هتفضل قد الدنيا".

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مصر قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبري، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة عازمة على تطوير المنظومة الرياضية الفترة المقبلة، مؤكداً أن وجود دعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنظيم أكبر الأحداث الرياضية الدولية فى مصر.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الفاعليات الدولية الخاصة بالرياضة تعمل دائماً على تنشيط السياحة المصرية، لافتاً إلى أن العالم ينظر إلى أن مصر دولة قوية قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبري، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر أبهرت العالم أجمع في تنظيم كأس العالم لكرة اليد، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على تنظيم الأحداث الكبري في الرياضة، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال تنظيم الأحداث الرياضية الكبري، لتوفير الحماية والأمن والسلامة لجميع الوفود الأجنبية.

الغردقة تنشيط السياحة وزير النقل فيروس كورونا فيروس كورونا أشرف صبحي

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