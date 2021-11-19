استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 19-11- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو

البصل بـ 3.5 جنيه للكيلو

البطاطس 5.5 جنيه للكيلو

الخيار 5.5 جنيه

الفلفل الرومي 5.5 جنيه للكيلو

الباذنجان بـ 4 جنيهات للكيلو

الكوسة 6 جنيهات

الملوخية 3 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر:



جوافة 7 جنيهات

التفاح 19 جنيها

البرتقال 5 جنيهات

الكنتلوب 8 جنيهات



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.