عواصف غير مسبوقة تجتاح جزيرة صقلية في إيطاليا.. فيديو

تعيش جزيرة صقلية الإيطالية ظروفا جوية سيئة هذه الأيام والتي تسببت بأضرار جسيمة للمحاصيل والمباني والشوارع في كل مقاطعة.

وصور شهود عيان في مدينة كوميسو بالجزيرة عاصفة ضخمة تشكلت بسبب رياح قوية، كما يظهر فيديو أخر عاصفة في ليقاتا جنوب الجزيرة.

وحسب «روسيا اليوم» أكد رئيس منطقة صقلية، نيلو موسوميتشي، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن الطقس السيء الذي ضرب صقلية كانت له أضرار جسيمة، ربما لم تشهد كثيراً من قبل.

وفي ذات السياق أعلن مرفق الإطفاء عبر تويتر أن رجلا توفي جراء إعصار أول أمس الأربعاء في بلدية موديكا جنوب الجزيرة الإيطالية الواقعة في البحر المتوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن تحقيقا أوليا أظهر أن الرجل خرج من منزله خوفا من الأضرار التي لحقت به جراء العاصفة، ولكن الإعصار قضى عليه تماما.

ومثلما حدث بصورة متكررة في الأسابيع الأخيرة، عادت عواصف مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية لتجتاح صقلية مرة أخرى.

ومنذ أمس الثلاثاء، تشكلت الأعاصير بشكل متكرر قبالة سواحل الجزيرة، ما تسبب في خوف السكان على اليابسة. ونشر العديد من الصقليين مقاطع فيديو لما يمرون به عبر الإنترنت.