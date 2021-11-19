الأولى على المنطقة بأبحاث كورونا.. انجازات غير مسبوقة بالتعليم العالي في عهد السيسي

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بقطاع التعليم والبحث العلمي وتعمل جاهدة لمواكبة التطورات والتغيرات الجذرية التي يشهدها العالم ومواكبته بأحدث التقنيات، عن طريق إنشاء العديد من الجامعات الجديدة التي تتميز ببنية تحتية كبيرة، حيث تأتي مصر في مقدمة دول المنطقة التي اندمجت بالتكنولوجيا التعليمية من خلال برامج التعليم الذكي وتجهيز الجامعات بالبنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا، لتحقيق مسيرة التنمية الشاملة نحو مستقبل أفضل .

ارتفاع عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلم طفرة غير مسبوقة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ارتفع عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة وهو ما ترتب عنه إدخال برامج دراسية متميزة تواكب سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء الجامعات الأهلية الدولية الجديدة والجامعات التكنولوجية ، وأفرع الجامعات الأجنبية لأول مرة في مصر، وأيضاً إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بهدف التوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي، كما تم البدء في إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

افتتاح وتطوير أقسام جديدة بالمستشفيات الجامعية لـتصل لـ115

وكانت وزارة التعليم العالي حريصة علي تقديم خدمة متميزة بالمستشفيات الجامعية حيث تم افتتاح وتطوير أقسام جديدة بالمستشفيات الجامعية، التي زاد عددها من 89 مستشفى إلى 115 مستشفى تقدم خدماتها لنحو 18 مليون مريض سنوياً،بالاضافة الي تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية لـ 18 مستشفى جامعي نموذجي شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ بتكلفة تقديرية حوالي 2 مليار و700 مليون جنيه، ولم تكن المستشفيات الجامعية بعيدة عن المبادرات الرئاسية حيث كانت حاضرة وبقوة فيها وأبرزها على الإطلاق مبادرة "100 مليون صحة" و"صحة المرأة" و"إنهاء قوائم الانتظار"، فضلاً عن إطلاق القوافل الطبية لدول إفريقيا، والتعاون مع وزارة الصحة في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل وتوقيع 41 بروتوكولا بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ووحداتها في المحافظات المختلفة وإنشاء وحدات تشخيص عن بعد.

إنشاء مؤسسات أكاديمية أجنبية بمصر ومصرية بالخارج

حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدى السنوات الماضية على إنشاء مؤسسات أكاديمية أجنبية بمصر ومصرية بالخارج ومن بينها: الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية)، الجامعة الألمانية الدولية، وفي نفس الاتجاه تم التحرك وبقوة نحو تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج حيث تم انجاز فرع جامعة القاهرة بالخرطوم (عادت الدراسة بالفعل)، وفرع جامعة الإسكندرية بجوبا جنوب السودان (تم تنفيذ عدد من الإجراءات الإنشائية والتجهيزية، وجارٍ اتخاذ إجراءات أخرى لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة بالفرع)، وفرع جامعة الإسكندرية بانجامينا (الدراسة جارية وتم مؤخرًا تشكيل لجان مشتركة لاستكمال الأعمال).

الأولي بالشرق الأوسط في مجال البحوث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا

احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والمركز السابع عالميا، في عدد الأبحاث، 370 بحثاً، المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وأيضاً احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في عدد التجارب السريرية "122 تجربة سريرية متعلقة بفيروس كورونا المستجد"، ومنها زيادة التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم، وبلغت نسبتها 53.1%.

ووصل أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة 138 ألف باحث، وبلغت أعداد الأبحاث المنشورة دولياً في 2020، 21 ألف بحث، وتقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي 9 مركز منذ عام 2017 حيث احتلت المرتبة 96 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، ووصل ترتيب مصر في مؤشر الابتكار الفرعي للبحث والتطوير إلى 53، وارتفع ترتيب مصر في ركيزة تطور الأعمال 13 مركزاً وأصبحت في المرتبة 103 عالمياً، وبلغت نسبة الاستشهادات التي حصلت عليها مصر 1.24 مقارنة بالمتوسط العالمي في نفس نوع وسنة النشر وبتقدم 0.24 نقطة عن العام الماضي، واحتلت المؤسسات الحكومية المصرية خمسة مراكز ضمن أفضل 10 مراكز في إفريقيا.

إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية

وتمت إنجازات غير مسبوقة في مجال جودة وتنافسية مختلف جوانب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية، ومن بينها ما تضمنه التصنيف الدولي للجامعات "تصنيف US NEWS العالمي"، حيث شهد عام 2020 تقدم مصر 9 مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم، كما أصبحت في المركز الثالث عربيًا، وفى نفس السياق شهد تصنيف QS العالمي في عام 2020 للمنطقة العربية إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، بينما نجد تصنيف الجامعات الإسباني قد أدرج 70 مؤسسة تعليمية مصرية في عام 2020.

فوز مصر بتنظيم بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد للجامعات 2024

كما امتدت اهتمامات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشمل الرياضة أيضاً فحققت إنجازات في المسابقات الدولية فضلاً عن ذلك فقد فازت مصر بتنظيم بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد للجامعات 2024، كل هذه الإنجازات غير مسبوقة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على يد الدكتور خالد عبد الغفار بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أثبت للعالم وللتاريخ أنه لا يوجد شيء اسمه المستحيل.

إطلاق القمر الصناعى المصرى "كيوب سات"

كما تم إطلاق القمر الصناعى المصرى "كيوب سات" ، إلى المدار المخصص له من داخل المنصة اليابانية بالمحطة الفضائية الدولية فى الفضاء، التى سيتم الاستعانة به فى مجالات الزراعة والجيولوجيا وغيرها من المجالات المرتبطة بمشروعات التنمية.



وأوضحت وزارة التعليم العالي أن القمر المصرى "كيوب سات" صغير الحجم حيث يزن واحد كيلو جرام، وتم تصنيعه بالكامل داخل وكالة الفضاء المصرية بواسطة مهندسين مصريين وهو أحد أقمار مشروع تحالف المعرفة الذى تموله أكاديمية البحث العلمى وبالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية والقطاع الصناعى فى مصر.



وأشار التقرير إلى أن "التحالف القومى للتكنولوجيا والمعرفة فى مجال الفضاء" يضم كل من الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومن جهات الصناعة مصنع بنها للإلكترونيات، ومصنع 63 الحربى، ومصنع البصريات، والشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار من البعد، وتبلغ موازنة التحالف حوالى 13 مليون جنيه، موضحا أن المشروع بدأ فى يناير 2017، على أن يتم الانتهاء منه فى يونيو 2020.

