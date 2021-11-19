جومانا مراد تهنئ زوجها بـ عيد ميلاده

هنات الفنانة جومانا مراد زوجها بـ عيد ميلاده ، ونشرت عدة صور تجمعها به، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وكتبت جومانا مراد: “ Happy birthday my endless love ”.

يذكر أن جومانا مراد، قالت: "كنت أحب ممارسة رياضة الجمباز في صغري، مؤكدة أنني كنت أمارسها “على حافة سور السطوح”، مؤكدة انها طريقة مجنونة ولا أنصح أحد بتجربتها.

وأضافت جومانا مراد، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياه اليوم” عبر فضائية "الحياه، أنني محظوظة أنه لدي أب طيب معلقة “أبويا ده نسمة”.

وتابعت جومانا مراد، أن أول قصة حب لي كانت منذ أن كنت في الصف السادس الإبتدائي، مؤكدة أنني أعتبرها قصة حب بريئة، “كان بيتقدملي كل سنة وبرفضه”، وفي النهاية تزوج صديقتي.

وأشارت جومانا مراد، أن وفاه صديقة مقربة لي، أثرت فيا بشكل كبير، مؤكدة أنها استشهدت نتيجة عملية إرهابية.