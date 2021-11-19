زد 2008 يتعادل مع الزمالك 1- 1 بدوري منطقة الجيزة

تعادل فريق زد 2008 بقطاع الناشئين بنادي زد لكرة القدم مع الزمالك، بهدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت بينهما صباح اليوم الجمعه بملعب نادي الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر، ضمن منافسات مباريات الاسبوع الرابع لبطولة دوري منطقة الجيزة المستوي "الف" للموسم الرياضي 2021-2022.

يأتي ذلك تحت قيادة محمود محمود، وعلي رزق مدربا عاما، وأحمد محسن مدربا، ومحمد ابراهيم مدرب حراس مرمى، وعادل صادق إداريا.

وأحرز هدف التعادل اليوم اللاعب محمود هاشم "الجزاز" ، ويحتل فريق ناشئين زد لكرة القدم المركز الأول بفارق الأهداف بدوري منطقة الجيزة.



وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وبرفقته تامر حفني نائب رئيس القطاع وكابتن احمد عبدالله المشرف العام على الكرة علي متابعة المباراة ومؤازرة الفريق .

وأكد علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين ، أن الفريق لديه حلم ويسعي علي تحقيقه وهو التتويج بالبطوله والسعي دائما نحو تصدر الدوري والفوز بجميع المباريات .



ويستعد فريق زد موليد 2008 لمواجهة فريق الدخان ، ضمن منافسات الاسبوع الخامس ، و المقرر إقامتها في العاشرة صباح يوم الجمعه المقبل بملعب كلية التربية الرياضية.

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