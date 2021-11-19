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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهوية البصرية.. إزالة الوحدات الخشبية المتهالكة بشواطئ الإسكندرية

ازالة المنشآت الخشبية
ازالة المنشآت الخشبية من كورنيش الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالبدء في إزالة المنشآت والوحدات الشاطئية الخشبية المتهالكة من جميع شواطئ الإسكندرية والتى تسئ للمظهر الجمالي والحضاري لكورنيش المدينة، وذلك تمهيدا لتصميم وإعتماد نموذج موحد لتلك الوحدات الشاطئية يتطابق مع مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.

يأتي هذا تنفيذا لمبادرة تجميل مدينة الإسكندرية وإعادة رونقها الحضاري والتاريخي التي أطلقها المحافظ أمس تحت شعار "عروس البحر من تاني" و إتساقاً مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".

وأكد المحافظ أن مبادرة تجميل الإسكندرية تشمل جميع أنحاء المدينة وليس الكورنيش والشوارع الرئيسية فحسب، مشيرا إلى أن  جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة يعملوا على مدار 24 ساعة لانجاح هذه المبادرة وتحقيق جميع أهدافها لتعود الاسكندرية الى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه أوضح اللواء جمال رشاد، أن الإدارة المركزية قامت اليوم بالبدء في إزالة الوحدات والمنشآت الخشبية المتهالكة المسيئة  للمظهر الجمالي والحضاري لشواطئ المدينة؛ حيث تمت ازالة 16 وحدة خشبية متهالكة، خلال الحملة التي تمت اليوم على الشواطئ بداية من المنتزه باتجاه حي شرق ،تمهيداً لتصميم وإعتماد نموذج موحد لجميع المنشآت الشاطئية يتطابق مع مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.

الاسكندرية القيادات التنفيذية محافظة الاسكندرية محافظ الاسكندرية رؤية مصر 2030 رئيس الإدارة المركزية اللواء محمد الشريف

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