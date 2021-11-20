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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الخروج من المنزل.. يحرصك حتى العودة

دعاء الخروج من المنزل
دعاء الخروج من المنزل ..يحرصك حتى العودة

دعاء الخروج من المنزل .. يستحب أن يدعي الإنسان الله سبحانه وتعالى طوال الوقت، كي يستجيب معه ويكون معه، وخصوصاً إذا خرج من البيت، لذا يجب ان نعرف دعاء الخروج من المنزل، ودعاء الخروج من المنزل في السنة النبوية، وفوائد دعاء الخروج من المنزل، وأهمية دعاء الخروج من المنزل، ودعاء الدخول والخروج من المنزل.

 

دعاء الخروج من المنزل 

 

اللهم يسِّر لي ما خرجتُ لأجله وبارك لي في وقتي. 

اللهم هوِّن عليَّ كلّ عسير قادم سيواجهني اليوم. 

يا ربُّ اجعل رضاك عليَّ قائم وأبعد عني كلَّ همٍّ. 

يا رب أبعد عني الشر والحسد.

 اللهم ردَّ كيد الحاقدين عليهم، واحمني وعائلتي من كيدهم ويسِّر لي طريق الصواب.

 يا رب أبعد عنِّي كلَّ طريق موحش.

 اللهمَّ كن معي في كلِّ لحظة أحتاج فيها دلالة منك، وثبِّت الإيمان في قلبي.

 يا رب هوِّن عليَّ كلَّ مصاعبي. 

اللهم أبعد عني وحشة الطرقات.

 اللهم كما أخرجتني من هذا المنزل أعدني إليه سالمًا.

 اللهم احرسني بعينك التي تنام. يا ربُّ اجعل كلَّ الطرقات مهما اختلفت تؤدي إليك. اللهم اجعلني أرى توفيقك وتيسيرك لي في كلِّ خطوة.
إذا خرج المسلم من بيته ودخل بلدة أخرى يقول: (اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشر أهلها، وشر ما فيها)

 

دعاء الخروج من المنزل في السنة النبوية

 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بسمِ اللَّه، توَكلتُ علَى اللَّهِ ، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك أن أضلَّ أو أُضَلَّ ، أو أزلَّ أو أُزَلَّ ، أو أظلِمَ أو أُظلَمَ ، أو أجهلَ أو يُجهَلَ عليَّ".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج الرجلُ من بيتِه فقال : بسمِ اللهِ ، توكَّلتُ على اللهِ ، لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ ، فيقالُ له : حسبُكَ ، قد هُدِيتَ وكُفيتَ ووُقِيتَ . فيتنحَّى له الشيطانُ ، فيقول له شيطانٌ آخرُ : كيف لك برجلٍ قد هُدِيَ وكُفِيَ ووُقِيَ"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحصَّنتُ بالذي لا إلهَ إلَّا هو إلهي وإلهُ كلِّ شيءٍ واعتصمتُ بربِّي وبربِّ كلِّ شيءٍ وتوكلتُ على الحيِّ الذي لا يموتُ واستدفعتُ الشرَّ بلا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ ، حسبيَ اللهُ ونعمَ الوكيلُ"
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قال إذا خرَجَ من بَيتِه: بسمِ اللهِ توَكَّلْتُ على اللهِ، ولا حَولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ، يُقالُ له: هُديتَ وكُفيتَ ووُقيتَ، وتَنَحَّى عنه الشيطانُ"

 إذا خرج المسلم من بيته قاصداً سفراً؛ ثمّ نزل منزلاً ليستريح؛ ففي الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ، فإنَّه لا يَضُرُّهُ شيءٌ حتَّى يَرْتَحِلَ منه)

 

دعاء تحصين النفس في الخروج من المنزل 

 

بسمِ الله، آمنتُ بالله، واعتصمتُ بالله، توكلتُ على الله، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله.

 اللهمَّ إني أسألك خيرَ المولج وخيرَ المخرَج، بسمِ الله ولجنا وبسمِ الله خرجنا، وعلى الله ربِّنا توكَّلنا، ثم ليُسلِّمْ على أهلِه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

 أَعوذ باللهِ العَظيـم وبوجهِـهِ الكَرِيـم وَسُلطـانه القديـم من الشيطانِ الرجـيم، بِسـمِ الله، وَالصلاةُ وَالسلامُ عَلى رَسولِ الله، اللهُـم افتح لي أَبوابَ رَحمَتـِك. 

الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي مَن علي، أسألك يا الله أن تجيرني من النار.

 اللهم إني تارك بيتي قاصدًا رزقك، وارزقني خير الرزق، يا رب العالمين، لا إله إلا أنت القدير العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، برحمتك استغيث، اللهم إني أعوذ بك من مهالك الدنيا وشرها، فاقدر الخير لي يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير، وحسبي الله ونعم الوكيل.



فوائد دعاء الخروج من المنزل 

 

الحماية والوقاية من الوقوع في الضلال وارتكاب الزلل والظلم والجهل تجاه الآخرين، وفي الوقت نفسه الحماية من إيقاعِ أيٍّ منها عليه.

ابتعادُ الشيطان عن الذاكرِ للدعاء وتنحّيه عن طريقه. حصول المسلم على الهداية والتوفيق والكفاية والوقاية من الله تعالى.
تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكّل عليه ممّا يترتب عليه إعطاء المسلم خير ذلك الخروج وكفايته من شره على الأصعدة كافة.
 الأجر والثواب من الله تعالى في الآخرة.
 الإتيان بفِعل يُحبه الله ويضاعف الأجر عليه؛ لما فيه من استشعار العبوديّة والحاجة والذل لله تعالى وطلب المعونة منه؛ كي يكون المسلم بين يدي الله في خروجه ذلك وتحت رحمته.

 

أهمية دعاء الخروج من المنزل


إن الدعاء يعمل على تحصين المسلم في جميع الأوقات والأحوال، ولاسيما عند الخروج من المنزل، فالجميع يفكر في المصالح والأمور التي ينبغي عليهم قضائها عقب الخروج من البيت، ولا يهتمون بالتفكير فيما قد يواجهونه من صعوبات وعقبات، وفي أحيان كثيرة يكون هناك أعداء متربصين بالمنزل، فالكثير منهم قد لا يتذكر ترديد دعاء الخروج من المنزل الذي علمنا إياه سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم. 

وتمكن أهمية هذا الدعاء في أنه يعمل علي تحصين وحفظ المنزل بإذنه تعالي، ومن يقول هذا الدعاء يرعاه رب العباد حتى يعود إلي منزله مجدداً،  فالدعاء هو الصلة والرابط بين العبد ومولاه، لذلك يجب الحفاظ عليه وملازمته في كل وقت وحين، وعدم الابتعاد عنه لأي سببا مهما كان. 

إن الدعاء من أعظم العبادات في الإسلام، فهذه العبادة ترد القضاء وتمنع البلاء، وتدفع الشرور والمحن عن الإنسان، وحتى وإن لم يتحقق للإنسان مقصده من الدعاء، فيجب أن يعي جيدًا أن الله تعالي لم يمنع عنه شيئًا إلا لحكمة لا يعلمها إلا هو، فقد يكون فيه شراً كثيراً وهو لا يعلم، فالله تعالي لا يقدر لعباده سوي الخير والصلاح في هذه الحياة الدنيا.
 


دعاء دخول المنزل

 

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- إنَّ رسول الله -عليه الصَّلاة والسَّلام- قال: “إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وإذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وإذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالْعَشَاءَ”.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته يقول : ( الحمد لله الذي كفاني و آواني ، والحمد لله الذي أطعمني وأسقاني ، والحمد لله الذي من علي ، أسألك أن تجيرني من النار )
 

دعاء دخول المنزل والخروج منه

 

روي في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا بني إذا دخلت على إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وروينا في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله).

 

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