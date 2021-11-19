بالأحمر الناري.. مادلين مطر تروج لأغنيتها الجديدة

روجت الفنانة مادلين مطر لاغنيتها الجديدة "خط أحمر" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت مادلين مطر صورة بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستانا مكشوفا باللون الأحمر الناري، وعلقت على الصورة قائلة: "قد ما اعشقك، بتكّة بحرقك لو معي اتغيّرت.. خط أحمر متوفرة على قناتي الرسمية".



يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.



وكانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.