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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة جذابة.. نوال الزغبي تتجول في شوارع القاهرة

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، صورًا لها، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحلت النجمة الذهبية بإطلالة جذابة وانيقة وهي تتجول بأحد شوارع القاهرة وعلقت على الصور: "عندما تكون في القاهرة"


أحدث أعمال نوال الزغبي

حققت الفنانة نوال الزغبي ، 5 ملايين و500 ألف مشاهدة بكليب عكس الطبيعة، بعد طرحه يوم الأربعاء 13 أكتوبر الماضي عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

كليب عكس الطبيعة 

كليب عكس الطبيعة للفنانة نوال الزغبي، من كلمات: احمد حسن راؤول، ألحان: احمد زعيم، توزيع: شريف قاسم، مكس وماستر: محمد جودة.

 

كليب عليه ابتسامة 

كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

وروجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد "عليه ابتسامة"، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

 

كليب ارقص 

وطرحت الفنانة نوال الزغبي -مؤخرًا- أحدث أعمالها الفنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

أغنية “ارقص” من غناء نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.

كانت المغنية اللبنانية نوال الزغبي تعرضت لوعكة صحية أمس، نقلت على أثرها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم قبل عودتها إلى الفندق الذي تقيم به في سوريا.

 

إطلالة جذابة نوال الزغبي شوارع القاهرة تتجول النجمة اللبنانية

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