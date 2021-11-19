رئيس مجلس النواب يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى المجر

وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى القاهرة عائدا من زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني من مجلس النواب إلى دولة المجر.

وقد جاءت تلك الزيارة الرسمية تلبية لدعوة لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية لسيادته لزيارة المجر، وقد شهدت تلك الزيارة نشاطا مكثفا للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق، حيث التقي خلالها يانوش آدير رئيس جمهورية المجر ولاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية وزولت سيمجين نائب رئيس الوزراء المجري.

وتناولت تلك اللقاءات سبل تعزيز العلاقات المصرية - المجرية على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، كما تم استعراض وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.