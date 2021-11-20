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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 4 خطوات.. طريقة عمل مكرونة فرن

طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة فرن

يمكن تقديم طريقة عمل مكرونة فرن بوصفة سهلة في المنزل، وكما تبتاعها من المحلات والمطاعم الشهير، ويمكن تحضيرها باللحم المفرومة او الفراخ، بحسب ما تفضلوا وإن كنتم من عشاق مكرونة الفرن فإليكم الوصفة في السطور التالية .
 

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وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مكرونة فرن بوصفة سهلة وبسيطة، وغير مكلفة في المنزل، وبمزاق شهي سوف ينال إعجاب كل من يتذوقها، وتعتمد هذه الوصفة على إستخدام اللحم المفرومة في تحضيرها.

 

طريقة عمل مكرونة فرن 

 

طريقة عمل مكرونة فرن 

 

مكونات طريقة عمل مكرونة فرن :

½ كيلو لحمة مفرومة
بصلة كبيرة
3 فلفل رومي
علبة مشروم صغيرة
4 قطع طماطم كبيرة
ملعقتين صلصة
مكعبين مرقة خضار
كيس مكرونة فرن

 

طريقة عمل مكرونة فرن :
1- نبدأ تعصيج اللحمة، وتحمير البصل المفروم، ونضيف اللحمة المفرومة مع الفلفل الرومي مقطع والمشروم، ونضع عليهم التوابل ومكعب مرقة خضار إلى أن تنضج اللحمة ونرفعها من على النار.

2- لعمل الصلصة نعصر الطماطم ونضيف لها ملعقتين صلصلة، ونتركها على النار، نضع معلقتين زيت ومعاهم توم مفروم ونقوم بوضع الخل، ثم صلصة الطماطم بعد ما ان يصبح لون الثوم ذهبيا، ونضيف التوابل والملح والفلفل ومكعب مرقة خضار ونزيد الصلصة ببعض الماء لتسوية المكرونة.

3- نحضر طاجن ونضع فيه اللحمة المعصجة وبعدها كيس مكرونة بدون تسويتها، ومن ثم نضع الصلصة على ان تكون كمية السوائل فيها  كبيرة، ونقوم بتغطية المكرونة بالفويل وندخلها الفرن.

4- نترك طاجن المكرونة الفرن في الفرن، وبعد ساعة الا ربع نقلبة على طبق التقديم، أو في الطاجن، بحيث تكون كمية اللحم من الأعلى، ونضيف عليها جبنة على الوجه.

مكرونة فرن طريقة عمل مكرونة فرن للحم المفرومة الشيف نجلاء الشرشابى وصفات سهلة

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