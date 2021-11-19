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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. كامالا هاريس تتولى رئاسة أمريكا مؤقتا.. حماس ترد على حظرها في بريطانيا.. وظهور هوليوودي لإمام الحرم المكي السابق

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بايدن تحت التخدير.. كامالا هاريس تتولى رئاسة أمريكا
أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوض صلاحياته الرئاسية إلى نائبته كاملا هاريس بسبب خضوعه اليوم الجمعة لفحص جراحي روتيني للقولون بالمنظار، يستلزم تخديره.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في إفادة صحفية، إن "نائبة الرئيس ستعمل من مكتبها في الجناح الغربي خلال هذه الفترة".

وكان بايدن قد وصل صباح اليوم إلى مستشفى والتر ريد العسكري بولاية ماريلاند لإجراء أول فحص طبي منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في يناير الماضي.

أول رد من حركة حماس على حظرها في بريطانيا
ردت حركة حماس الفلسطينية، الجمعة، على قرار حكومة بريطانيا حظرها بالكامل في المملكة المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها.

وقالت حركة حماس في بيان بعد إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اتخاذ إجراءات لحظر الحركة وتصنيفها إرهابية "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وأضافت حماس أن "مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب، فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب".

شاهد... ظهور هوليودي لإمام الحرم المكي السابق
بث رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، فيديو ترويجيا لموسم الرياض، ظهر فيه عادل الكلباني الإمام السابق للحرم المكي.

وظهر الكلباني في الفيديو مروجا لإحدى مناطق الفعاليات في موسم الرياض، والتي تحاكي لعبة افتراضية شهيرة باسم "فيلد كومبات".

وشارك في الفيديو نجوم كرة وفنانون مثل محمد الدعيع وسعد العويران وخالد عبد الرحمن وخبير الفلك خالد الزعاق.

تونس.. إحالة عدد من القيادات الأمنية للتقاعد
أفادت إذاعة موزاييك التونسية نقلا عن مصادرها بأن قرارات  بالإحالة الي التقاعد الوجوبي، صدرت في حق عدد من القيادات  الأمنية التي شغلت مناصب قيادية ، بعضها بارزة جدا خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وحسب ذات المصادر، فقد شملت قرارات الإحالة على التقاعد الوجوبي المديرين العامين السابقين للمصالح المختصة محرز الزواري والأزهر اللونقو.

كما شملت رئيس فريق أمن الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي، وفتحي البلدي وحمزة بن عويشة.

ومن الأسماء القيادية البارزة جدا وشملها التقاعد الوجوبي، اخر مدير عام للأمن الوطني، واخر امر للحرس الوطني وهما زهير الصديق ومحمد علي بن خالد، بالإضافة الى وحيد التوجاني وعماد الغضباني .

كابوس كورونا.. أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض إغلاقا شاملا
أعلن مستشار النمسا ألكسندر شالنبرج الجمعة، أن الحكومة ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقّحين، لتصبح النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال مستشار النمسا في مؤتمر صحفي من ولاية تيرول إن بلاده "ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد اعتبارا من الأول من فبراير المقبل".

أشار مستشار النمسا إلى أن الإغلاق يبدأ اعتبارا من الإثنين ويجري تقييمه بعد عشرة أيام، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وزير خارجية أمريكا يحذر من انهيار إثيوبيا ويوجه رسالة إلى آبي أحمد
حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن الحرب في تيجراي وضعت إثيوبيا على طريق الدمار، الذي قد يتردد صداه في جميع أنحاء شرق أفريقيا، مؤكدا أنه على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن "يتحمل مسؤوليته" لإنهاء العنف في البلاد.

وقال بلينكن في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية خلال جولته الأفريقية "من الضروري أن يتوقف القتال في إثيوبيا وبدء المفاوضات"، مكررا دعوته لوقف إطلاق النار طويل الأمد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف الوزير الأمريكي "يجب أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن.. مع كل يوم يمر.. نرى زيادة في التوترات الطائفية التي تهدد بتمزيق إثيوبيا وقد تمتد إلى دول أخرى في المنطقة".

الصين ترد على اختفاء لاعبة تنس اتهمت مسئولا كبيرا بالاعتداء الجنسي عليها
ردت الصين، الجمعة، على تقارير اختفاء لاعبة التنس بينج شواي، التي اختفت بعدما اتهمت مسئولا رفيع المستوى في الحزب الشيوعي بالاعتداء عليها جنسياً.

قالت وزارة الداخلية الصينية إنها لم تكن على علم بالجدل المحيط بلاعبة التنس الصينية، ‏بينج شواي، التي اختفت في ظروف غامضة بعدما اتهمت مسؤولا كبيرا سابقا بالاعتداء عليها جنسيا.‏

وأكد المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان للصحفيين أن الأمر "ليس مسألة دبلوماسية"، مضيفا "لست على علم بالموقف"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

كنوز مصر.. ولي عهد بريطانيا ينشر فيديو من زيارته للقاهرة القديمة| شاهد
نشر الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا اليوم، مقطع فيديو من زيارته لمصر وجولته رفقة زوجته دوقة كورنوال بالقاهرة القديمة.

وقال أمير ويلز، إنه استمع خلال زيارته إلى بيت الرزاز بالقاهرة القديمة إلى شرح تفصيلي حول كيفية قيام مؤسسة إنقاذ التراث المصري بتوثيق وحفظ الكنوز الهندسية المملوكة لمصر.

بايدن اثيوبيا السعودية الحرم الصين حماس بريطانيا

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