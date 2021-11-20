عاجل
مفتي الجمهورية: التنوع البشري أمرٌ حتمي ومقصد إلهي .. الإكراه على العقائد مرفوض شرعًا.. الاختلاف ليس شرًّا ما دام يبتعد عن التعارض المضر بالأمة محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا للترويج للمقاصد السياحية ودعم التعاون والعلاقات العراق.. تعاون جديد بين مصطفى العبد الله وحيدر كيتارا في "نسيان بالنسيان" اقتصاد الإمارات| تحفيز الاستثمارات الصناعية عبر "برنامج القيمة الوطنية المضافة" انقذنا من العشوائيات وساعد الشباب.. مواطنون يُهنئون الرئيس السيسي بمناسبة عيد ميلاده..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ مي عمر عبر انستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورجديدة.

 

وتألقت الفنانة مي عمر  بإطلالة محتشمة مرتدية فستان باللون الوردي ، مما حازت علي اعجاب  متابعيها.

 

وتركت شعرها على طريقة الويفى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على  النود وأحمر شفاه باللون البيج .

جمبسوت محتشم.. مى عمر تخطف الأنظار بجمالها

بملابس كاجوال .. شاهد أحدث ظهور لـ مي عمر

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة مي عمر مسلسل " نسل الأغراب" وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، أميركرارة،أحمدداش، أحمد مالك وعبير صبري.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمدالسقا وأمير كرارة،تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.

 

إطلالات مي عمر صور مي عمر اخر اعمال مي عمر اطلالة مى عمر الفنانة مى عمر

ترشيحاتنا

بعد تخطي المقاولون.. محمد بركات: الأهلي لما بيتصدر الدوري مش بينزل

الطبيب الشخصي لبايدن يكشف تطورات حالته الصحية

كلام خارج ومرفوض.. حلمي بكر: أغاني المهرجانات تفسد الذوق العام

عضو الإسماعيلي بعد الخسارة أمام الزمالك: مباراة صعبة وصادفنا سوء توفيق

بسبب خطبة فتاة.. مهتز نفسيا يعتدى على شخص بـ "كتر" بالفيوم

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائي

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

المصل واللقاح تحسم الجدل بشأن منع ذوى الأمراض المناعية من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

على أنغام أغنية أعدها خصيصاً.. رقص خالد عليش وزوجته فى حفل زفافهما

10 صور من حفل زفاف خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو

من السبرتاية للماكينة .. مراحل تطور صناعة فنجان القهوة | نوستالجيا

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ