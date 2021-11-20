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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرائق كاليفورنيا تدمر آلاف الأشجار النادرة والعملاقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن حرائق الغابات التي اجتاحت غابات كاليفورنيا هذا العام دمرت الآلاف من أشجار السيكويا العملاقة، في أول تقييم شامل للأضرار التي لحقت بهذه الأنواع النادرة.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه قد تدمرت نحو 3600 شجرة، يبلغ قطر كل واحدة منها أكثر من أربعة أقدام (120 سم)، ما تسبب في موتها أو من المتوقع أن تموت خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب الحرائق الناتجة عن البرق.

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ويمثل هذا الرقم 5% من إجمالي احتياطي هذه الأشجار على كوكب الأرض - أكبر الأنواع من حيث الحجم في العالم - ويأتي بعد القضاء على ما يصل إلى 14% منها بسبب الحرائق في العام السابق.

وقال بيان صادر عن منتزهات سيكويا وكينغز كانيون الوطنية: "تشكل تأثيرات الحريق هذه تهديدا كبيرا لاستمرار السيكويا الكبيرة".

شهدت كاليفورنيا وأجزاء أخرى من غرب الولايات المتحدة حرائق غابات ضخمة وساخنة وسريعة الحركة هذا العام، مدفوعة بسنوات من الجفاف والاحترار المناخي.

ويقول العلماء إن النشاط البشري، بما في ذلك الاحتراق غير الخاضع للرقابة للوقود الأحفوري، هو مساهم رئيسي في تسخين الكواكب.
 

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