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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسوأ على الإطلاق.. حرائق الغابات تستوحش في كاليفورنيا|فيديو

حرائق كاليفورنا
حرائق كاليفورنا

اندلعت حرائق في غابات لوس بادريس الوطنية وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقال مسؤولون إن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة علي الحريق، الذي ينتشر بسرعة كبيرة، ويقع على بعد نصف ميل فقط من مزرعة الرئيس السابق رونالد ريجان.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال أندرو مادسن، المتحدث باسم غابة لوس بادريس الوطنية، إن طاقمًا من حوالي 1500 رجل إطفاء نجحوا حتى الآن في توجيه "حريق أليال" بعيدًا عن مزرعة ريجان، حيث استضاف الرئيس الأمريكي السابق أمثال الملكة إليزابيث والزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف.

وقال مادسن: "هناك توقعات بهبوب رياح شديدة الليلة، ونحاول السيطرة علي الحريق قبل ذلك".

وأضاف أن أطقم العمل تعمل أيضًا على إبعاد الحريق عن منشأة مغلقة تابعة لشركة إكسون موبيل في وادي لاس فلوريس.

وقال مادسن إن الحريق، الذي اندلع يوم الاثنين، على بعد حوالي 32 كم شمال غرب سانتا باربرا بجنوب كاليفورنيا، نما إلى 13600 فدان ولا يزال محتجزًا بنسبة 5٪ فقط.

وأضاف مادسن أنه من المتوقع أن تهب رياح قوية هذا المساء، الأمر الذي من شأنه أن يوقف عمل طائرات الاطفاء، على الرغم من أنه قال إن رجال الإطفاء يأملون في احتواء الحريق بنسبة 15٪ إلى 20٪ في الساعات القليلة المقبلة قبل أن تبدأ الرياح.

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وتصاعد الحريق بقوة أمس الثلاثاء وسط رياح عاتية، مما أدى إلى إغلاق جزء من طريق سريع رئيسي وتعطيل حركة القطارات.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، اليوم الأربعاء، إن الولاية حصلت على أموال فيدرالية لتعويض 75٪ من التكاليف المحلية والولائية المتعلقة بمكافحة الحريق.

ويبدو أن كاليفورنيا في طريقها للمعاناة بسبب الحرائق هذا العام أكثر من الماضي، وهو أسوأ موسم حرائق على الإطلاق عندما اشتعلت النيران في 4.2 مليون فدان وهي منطقة بحجم هاواي.

 

 

 

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