بعد انهيار الليرة.. أردوغان يقرر فصل 3 مسئولين كبار

أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر فصل 3 أعضاء من البنك المركزي التركي، وذلك بعد الاجتماع مع رئيس البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إنه بعد الاجتماع الذي التقى فيه أردوغان كافجي اوغلو، قرر أردوغان فصل نائب رئيس البنك المركزي سميح تومين، والنائب الآخر أوغور نامق كوجك، وعضو لجنة السياسات النقدية عبد الله يافاش.

وتقرر تعيين طه شكمك نائبا لرئيس البنك المركزي ويوسف تونا لعضوية لجنة السياسة النقدية.



وجاءت القرارات عقب تسجيل الليرة التركية اليوم الأربعاء، هبوطاً قياسياً جديداً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

وحسب "رويترز"، تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 9.0515 مقابل الدولار يوم الأربعاء، مواصدة خسائرها بعد أن أدى سعر فائدة غير متوقع إلى عمليات بيع جديدة وتثبيت الدولار مقابل العملات الأخرى.

واستقرت الليرة عند 9.0455 مقابل الدولار في الساعة 1114 بتوقيت جرينتش، أقل قليلاً من إغلاق يوم أمس الثلاثاء، بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى 9.0515.

وفقدت الليرة ما يقرب من 18٪ من قيمتها مقابل الدولار هذا العام حتى الآن، مما أدى إلى تفاقم ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 20٪.

وخفض البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18٪ الشهر الماضي، ما اعتبره المحللون دليلاً جديدًا على التدخل السياسي من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر جانكايا رئيس البنك المركزي التركي، وقالت بلومبرج أنه بخلاف عملية الفصل فإن اللقاء سار بشكل جيد.

بينما زعمت وكالة رويترز أن أردوغان وصل إلى مرحلة فقدان الثقة في شهاب كافجي أوغلو الذي عينه قبل سبعة أشهر، وأن اتصالاتهما قد انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وفقًا لمصادر لم ترغب في الكشف عن اسمها، قيل إن أردوغان أصيب بخيبة أمل لأن تخفيضات أسعار الفائدة التي كان يتوقع إجراءها منذ وقت مبكر لم يتمإجراؤها حتى الشهر الماضي.