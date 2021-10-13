عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انهيار الليرة.. أردوغان يقرر فصل 3 مسئولين كبار

صدى البلد

أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر فصل 3 أعضاء من البنك المركزي التركي، وذلك بعد الاجتماع مع رئيس البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.

 

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إنه بعد الاجتماع الذي التقى فيه أردوغان كافجي اوغلو، قرر أردوغان فصل نائب رئيس البنك المركزي سميح تومين، والنائب الآخر أوغور نامق كوجك، وعضو لجنة السياسات النقدية عبد الله يافاش.

 

وتقرر تعيين طه شكمك نائبا لرئيس البنك المركزي ويوسف تونا لعضوية لجنة السياسة النقدية.


وجاءت القرارات عقب تسجيل الليرة التركية اليوم الأربعاء، هبوطاً قياسياً جديداً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

الرئيس الأمريكي يمدد العقوبات ضد تركيا بسبب عملياتها العسكرية في سوريا

بعد الحديث عن مرضه.. الرئاسة التركية تصدر بيانا حول صحة أردوغان

وحسب "رويترز"، تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 9.0515 مقابل الدولار يوم الأربعاء، مواصدة خسائرها بعد أن أدى سعر فائدة غير متوقع إلى عمليات بيع جديدة وتثبيت الدولار مقابل العملات الأخرى.

 

واستقرت الليرة عند 9.0455 مقابل الدولار في الساعة 1114 بتوقيت جرينتش، أقل قليلاً من إغلاق يوم أمس الثلاثاء، بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى 9.0515.

 

وفقدت الليرة ما يقرب من 18٪ من قيمتها مقابل الدولار هذا العام حتى الآن، مما أدى إلى تفاقم ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 20٪.

 

وخفض البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18٪ الشهر الماضي، ما اعتبره المحللون دليلاً جديدًا على التدخل السياسي من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.

 

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر جانكايا رئيس البنك المركزي التركي، وقالت بلومبرج أنه بخلاف عملية الفصل فإن اللقاء سار بشكل جيد.

 

بينما زعمت وكالة رويترز أن أردوغان وصل إلى مرحلة فقدان الثقة في شهاب كافجي أوغلو الذي عينه قبل سبعة أشهر، وأن اتصالاتهما قد انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

 

وفقًا لمصادر لم ترغب في الكشف عن اسمها، قيل إن أردوغان أصيب بخيبة أمل لأن تخفيضات أسعار الفائدة التي كان يتوقع إجراءها منذ وقت مبكر لم يتمإجراؤها حتى الشهر الماضي.

الليرة أردوغان لبنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو تركيا الفائدة

ترشيحاتنا

مدرب بطل النيجر : الشناوي الأخطر في صفوف الأهلي .. فيديو

أقلام مزورة لدمغ الذهب والفضة.. سقوط أخطر صانع مجوهرات بالجمالية

أخبار البرلمان|توصيات بخفض أسعار الدواجن في مصر..وتفاصيل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بخصوص الباراسيتامول.. تعليمات هامة من هيئة الدواء

الحريق ملهوش أثر.. مقر حفل افتتاح مهرجان الجونة يستعد لاستقبال النجوم |شاهد

دليل صادم .. البشر استخدموا التبغ منذ 10 آلاف عام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

هل الحريق بفعل فاعل؟ .. مدير مهرجان الجونة يوضح

تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ