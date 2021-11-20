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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يستعرض مهاراته في ممارسة كرة السلة | فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي  انستجرام.

وظهر محمد رمضان و وهو يمارس رياضة كرة السلة مما حازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

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احدث أعمال محمد رمضان، أغنية "جو البنات" التي قدمها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي أقيم يوم 14 أكتوبر الماضي، والأغنية غناء محمد رمضان والنجم المغربي ريد وان ونعمان بلعياشي.


يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل موسى، الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.


مسلسل موسى، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

 

وشارك في بطولة مسلسل موسى، كلا من الفنانين: هبة مجدي، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، تارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

 

https://www.instagram.com/tv/CWecekZDAM9/?utm_source=ig_web_copy_link

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