أحمد فهمي: محمد رمضان ممثل شاطر بس مش فارق عن زملائه.. فيديو

أكد الفنان أحمد فهمي، أن النجم محمد رمضان ممثل متميز والخلاف بينهما كان على السوشيال ميديا بسبب قضية الطيارة وتم حل الخلاف وعادا لصداقتهما، قائلا: "محمد رمضان ممثل شاطر وربنا يزيده وأدائه التمثيلي كويس جدا لكن مفيش حد فارق عن حد وهو ممثل كبير جدا وشاطر جدا ومش بحب انتقد تمثيل الزملاء".

ورد الفنان احمد فهمي، في حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس، على موقفه من ترتيب كتابة الأسماء حال مشاركته مع الفنان محمد رمضان قائلا: "لو أنا ورمضان هنشتغل مع بعض اللي بيحقق ايرادات اكتر اسمه يتكتب الاول، ومش بقول أنا أعلى منه ولا هو أعلى مني".

وجدد الفنان أحمد فهمي، عن اعتذاره عن مسلسل رجالة البيت، قائلا: "مسلسل رجالة البيت حقق مشاهدة واعلانات ولكن ظروف المسلسل كانت صعبة جدا وكنت بصور فيلم العارف واكرم بيعمل مسرحية فى السعودية والوقت كان ضيق قوي للمسلسل وده غلط مني انا واكرم والمسلسل اتكروت ودخلنا المسلسل فى عز الكورونا".

