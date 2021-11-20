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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منع كارثة.. سائق قطار يتوقف قبل الإطاحة بسيارة نقل تعطلت على القضبان

أرشيفية
أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لإلقاء القبض علي سائق سيارة نقل بمقطورة تعطلت سيارته على شريط السكة الحديد بخط الواحات، ونجح سائق القطار في التوقف قبل الاصطدام بها وحدوث كارثة. 

 

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سائق السيارة النقل عبر من مكان مخالف غير مخصص لعبور السيارات وتعطلت سيارته بشكل مفاجئ أثناء عبوره خط السكة الحديد. 

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تعطل سيارة نقل حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

 

ورصدت إدارة المتابعة تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يتضمن تعطل سيارة نقل بمقطورة حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتمكن سائق القطار القادم من التوقف قبل الاصطدام بها.

 

وبالفحص تبين أنها سيارة نقل تابعة لإحدى شركات التجارة بمدينة نصر، وأنه حال عبورها لشريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بطريق (أسوان – الواحات) بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر تعطلت على شريط السكة الحديد.

 

وحال مشاهدة سائق القطار للسيارة توقف بالقطار دون الاصطدام بها، وتمكن قائد السيارة بمساعدة الأهالي من دفع السيارة بعيداً واستكمال القطار مسيره دون حدوث ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات.

 

وتم التواصل مع الشركة المشار إليها وحضر مدير الحسابات والسيارة المشار إليها، وأفاد بأن قائد السيارة محل الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم "جارى ضبطه".

الجيزة مقطورة شريط السكه الحديد الواحات سائق القطار سائق السيارة النقل

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