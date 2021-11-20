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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 3511 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 3511 مخالفة مرورية، وتم إخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.


وأسفرت الحملة عن ضبط 3511 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1036 انتظارا خاطئا للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية و1861 مخالفات متنوعة من بينها ضبط 33 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و38 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.


وتمكنت الحملة من تحرير 23 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة وحجز 11 دراجة غير مرخصة، وتحرير 18 مخالفة ملصقات، و490 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 24500 جنيه.
 

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب وأسفرت عن تحرير 30 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 21 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2700 جنيها مصالحات.

القليوبية محافظة القليوبية مرور حركة مرورية النيابة العامة

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