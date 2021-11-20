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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجيزة: مستعدون للموسم الشتوي منذ أشهر ولدينا 200 بالوعة تصريف مياه جديدة

صدى البلد

قال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد إن محافظته تعرضت لموجة من تقلبات الطقس إعتباراً من عصر اليوم وتراوحت كثافة الأمطار بين المتوسطة والخفيفة .

 
كاشفاً  في مداخلة  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن أجهزة المحافظة التنفيذية اتخذت الاستعدادات الكافية منذ مساء أمس  قائلاً:"من منتصف الليل كان هناك انتشار مكثف  لمعدات المحافظة في  مدن وقرى وأحياء الجيزة".

الأجهزة


وتابع : " قامت الأجهزة بدورها على أكمل وجه والمحافظة الآن  وأنا على رأس الأجهزة متواجدون على الأرض لمتابعة عمليات  شفط التجمعات المائية ولم تكن تجمعات كبيرة".


وأوضح المحافظ أنه يتوقع في غضون ساعتين أن تنتهي عمليات تصريف المياه المتراكمة في الشوارع  جراء الأمطار  ما لم تسقط أمطار أخرى خلال الساعات القادمة.


وحول تعطيل الدراسة قال المحافظ :علقنا الدراسة  تحسباً   لسقوط الأمطار خاصة أن هناك طلبة يتنقلون عبر الطرق بالاخص في وجود مدارس خارج الكتلة السكنية وحفاظاً على أولادنا المتنقلين عبر القطار خشية تجدد سقوط الأمطار أو نشوء تجمعات مائية.
 

محافظ الجيزة الجيزة الامطار كثافة الأمطار التجمعات المائية

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