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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

آيرتريك 2022 الرياضية من ميتسوبيشي تظهر مجددا | صور

آيرتريك 2022 الرياضية
آيرتريك 2022 الرياضية من ميتسوبيشي تظهر من جديد

ظهرت السيارة ميتسوبيشي آيرتريك 2022 داخل فعاليات معرض قوانجتشو للسيارات 2021 في الصين، ويأتي هذا الظهور للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، بعد فترة توقف منذ عام 2008 حيث كانت انطلاقتها الأولى في عام 2001، وتعد تلك النسخة هي بمثابة الجيل الاول من النسخة الشهيرة اوتلاندر.

تضم السيارة ميتسوبيشي آيرتريك 2022 بطارية 70 كيلووات/ساعة، مع مدى سير يجعلها تقطع مسافة قدرها 520 كيلومتر، وعلى الرغم من عدم اعلان الارقام الخاصة بالتسارع وقوة الاداء، لكن تشير بعض البيانات إلى أن حالة الدمج الخاصة بالمحرك والمحول الكهربائي، جاءت بقوة تتراوح بين 218-260 حصانا.

التصميم الخارجي للسيارة ميتسوبيشي آيرتريك 2022

 

تأتي السيارة ميتسوبيشي آيرتريك 2022 الكهربائية بتصميم خارجي من فئة الـ SUV، حيث يبلغ طولها بنسبة قدرها 4600 مم، وبعرض يقدر بـ 1910 مم، و 1690 مم للارتفاع، بينما تقدم السيارة بمصابيح أمامية حادة وعدوانية المظهر، منقسمة إلى جزئين بطريقة هندسية فريدة.

وتتوسط مقدمة السيارة شبكة أمامية لامعة متعددة المقاطع مع فتحات أخرى تتوسط الصادم الأمامي، بينما ترتكز ميتسوبيشي آيرتريك 2022 على جنوط رياضية أشبه بتصميم الدرع الحربي والتي تجمع بين اللون الفضى والاسود، مع اقواس نصف دائرية سوداء اعلى منطقة العجلات، وعدة لمسات بارزة وغائرة على الجانبي والهيكل الخارجي، والتي تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

وتضم قمرة القيادة للسيارة ميتسوبيشي آيرتريك 2022 مقاعد من لونين، وفرامل يد كهربائية، مع سمات السيارات الكهربائية من خلال مجموعة ناقل الحركة، بالاضافة إلى تقينات اخري مثل انظمة الصوت والترفيه، وسند لليد، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة.

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