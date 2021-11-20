اليوم العالمي للطفل.. يونيسيف: مصر تحمى النشء وهم ما زالوا أجنة

قال الدكتور عصام علام، مدير مساعد قسم الصحة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مصر، إن وزارة الصحة من أهم شركاء المنظمة لحماية الأطفال من الأمراض وعلاج المصابين.



وأضاف عصام علام، خلال مداخلة مع "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن الدولة المصرية اهتمت بالطفل من خلال عدد من المبادرات، التى شملت ليس الطفل بعد الولادة وإنما الأجنة مثل مبادرة : "دعم صحة الأم والجنين".

يوم الطفل العالمي.. مصر سند لأبنائها بالتشريعات والدعم



يحتفل العالم فى 20 نوفمبر من كل عام بيوم الطفل العالمى طبقًا لما حددته الأمم المتحدة منذ عام 1954، والهدف من هذا اليوم هو التأكيد على حق الطفل في العيش وسط بيئة آمنة وصالحة.



مصر لا تألو جهدًا لإعلاء حقوق الطفل

أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن احتفالنا اليوم "باليوم العالمي للطفل" هو فرصة لتجديد وتأكيد التزامنا جميعًا بدعم حقوق الأطفال وحمايتهم وتمكينهم للحصول على كافة الفرص دون تمييز، مؤكدة على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف والعمل الوثيق مع المجلس من كافة الشركاء من أجل المصلحة الفضلى لهم.

وأكدت السنباطي أن أطفال مصر يعيشون الآن فترة ذهبية تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يولي أهمية خاصة ببناء الإنسان وخاصة الأطفال فهم حجر الزاوية لبناء صرح الجمهورية الجديدة.

وتابعت أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكانت دائمًا في صدارة الدول التي تسعى لتمكين الأطفال من خلال اتخاذ عدة تدابير إيجابية على مستوى السياسات والتشريعات التي تحمي الطفل