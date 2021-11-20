مدحت العدل يعلق على وقف نقابة المهن الموسيقية 19 من مطربي المهرجانات

علق الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، على قرار وقف نقابة المهن الموسيقية، 19 من مطربي المهرجانات عن العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء، من بينهم: حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة، وكزبرة وحنجرة وغيرهم.

وقال مدحت العدل، في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON”: أنا شخصيا بسمع وبشوف ولادي بيسمعوا إيه، والعكس صحيح ،ويخضع الأمر بيننا لنقاش دائما؛ عشان نشوف إيه الوِحِش وإيه الحلو".



وأوضح انه لا يناقش قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن التمثيلية بإيقاف مطربي المهرجانات؛ كونه نقيب، لديه من الاختصاص والمحددات لاتخاذ قراره المناسب، قائلاً : مش بناقش قرار.. ولا المنع الذي يمارسه داخل نقابته وداخل اختصاصاته".

هاني شاكر لا يمنع الأغاني ولا الفن



لكنه عاد وأكد أن الفنان هاني شاكر، في لقائه معه، قال إنه لا يمنع الأغاني ولا الفن، لكن ينتقي المناسب، وأنا متفق معه في الرأي،موضحا: متفق معاه في ده، ما نمنعش، ولكن ننقي، وفيه الرقابة على المصنفات الفنية، وده دورها.



وشدد على أن المنع والانتقاء لن يكون لنوع معين من "المزيكا"، لكن فقط كلمات، قائلاً: مش هنعرف نمنع نوع مزيكا، لكن ممكن نمنع الكلمة الهابطة التي لا تتفق مع الذوق العام، وهذا دور الرقابة على المصنفات الفنية.



وواصل مدحت العدل: ممكن النقيب يوقف مغني؛ عشان اتخانق مع آخر، ده ضمن اختصاصات النقابة بشكل بحت، لكن انتقاء الكلمات مهم، وتنقيحها من المسف والهابط، وده مش دوري كجمعية مؤلفين، ولا دور النقابة نفسها، فيه رقابة مصنفات، مش عاوزين يبقى عندنا تعدد جهات رقابية.