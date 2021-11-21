جمعية مجاهدى سيناء:سبب إنجاز المشروعات هى متابعة الرئيس المستمرة لها

هنأ الشيخ عبد الله رئيس جمعية مجاهدى سيناء، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد ميلاده.

وتابع خلال حواره مع برنامج مساء دى ام سى، المذاع دى ام سى قائلا:" ندعى الله له التوفيق لإستكمال المشروعات التى خص بها شبه جزيرة سيناء".

التنمية الشاملة



وأكد رئيس جمعية مجاهدى سيناء، أن التنمية الشاملة فى سيناء تسير على أكمل وجه،معقبا:" الاستثمارات بلغت حتى الأن حوالى 650 مليار جنية".



وتابع رئيس جمعية مجاهدى سيناء، أن السبب الحقيقى فى الإنجاز على مستوى التنمية التى تشهدها سيناء هو المتابعة المستمرة واللحظية للرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه المشاريع".