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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: كيروش ليس له دور في اختيارات اللاعبين

كيروش
كيروش

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ، ليس له دور في إختيارات اللاعبين الخاصة ببطولة كأس العرب .


وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق: "الجهاز المعاون لكارلوس كيروش بقيادة ضياء السيد ، هو المسئول عن كل كبيرة وصغيرة داخل المنتخب الوطني ، وهو من يحدد إختيارات اللاعبين ، كما أن البرتغالي ليس على دراية تامة بجميع لاعبي الدوري الممتاز".


و أضاف :"تصريحات كيروش حول عدم فوزه بالبطولة العربية ، تصريحات غير منطقية بالمرة ، فكان من الأفضل أن يقوم بتجربة العناصر الجديدة من المنتخب الأوليمبي و منتخب الشباب ، لكنه قام بـضم القوام الأساسي من الأهلي و الزمالك ، ولذلك فإن عدم تتويجه باللقب سيكون فشلاً ذريعاً".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.


جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخب تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت مساء أمس.


وشهدت القائمة استبعاد العديد من الأسماء وعلي رأسهم طارق حامد نجم الزمالك ومحمد أبو جبل حارس الزمالك ومحمود علاء بجانب استبعاد حسام حسن مهاجم الأهلي وأيضا أحمد سمير جناح طلائع الجيش ومحمد بسام حارس طلائع الجيش بجانب استبعاد جميع لاعبي بيراميدز والمصري نظرا لانشغال الناديين بخوض الكونفيدرالية الإفريقية .


وشملت القائمة 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب، وجاءت  على النحو التالي:
حراسة المرمى : 
محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمود جاد .

خط الدفاع :
أكرم توفيق
أحمد فتوح
محمود الونش
أيمن أشرف 
أحمد ياسين
محمد عبدالمنعم
مروان داود.

خط الوسط : 
حمدى فتحى 
عمرو السولية
مهند لاشين
إمام عاشور
عمر كمال عبدالواحد
أحمد رفعت
مجدى أفشة
أحمد سيد زيزو
مصطفي فتحي

خط الهجوم : 
محمد شريف 
مروان حمدى 
أسامة فيصل 
حسين فيصل

رضا عبد العال البرتغالي كارلوس كيروش كأس العرب ضياء السيد الدوري الممتاز

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