نعي يسبب أزمة.. حقيقية وفاة عاملين أثناء صرف الأمطار في الإسكندرية

نفى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، ما تردد عن وفاة عاملين بشركة الصرف بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن هناك عاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر توفيا منذ يومين.

وأكد أن النعي الذي أعلنه المهندس أحمد جابر، رئيس شركة المياه، يخص عاملي الأقصر وليس الإسكندرية.

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وأكد نافع أنه لا توجد بالشركة أي خسائر بشرية سوي إصابة عامل أثناء عمله بتمركز أمام فندق أزور وتم نقله إلي المستشفى علي الفور، وأن جميع العاملين بالشركة منتشرين بمواقع العمل بجميع مناطق الإسكندرية علي مدار الساعة.

يذكر أن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، قال إن موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، تسببت في وفاة اثنين من العمال المسؤولين عن صرف تراكمات الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح «قاسم»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، أمس السبت، أنه قرأ منذ قليل منشورا للمهندس أحمد جابر، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، ينعى فيه زميلين من العاملين بالشركة، توفيا أثناء تأدية واجبهما الوظيفي وعملهما في صرف تجمعات المياه، وأصيب ثالث وجرى نقله إلى المستشفى.