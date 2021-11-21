رومانو: إقالة سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد.. وهذا بديله

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة “سكاي سبورتس”، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، قررت إقالة النرويجي أولي جولنار سولشاير من تدريب الفريق.

وكتب رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "قرر مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد إقالة سولشاير، بعد موافقة جويل جليرز، الأمر انتهى".

وتابع: "نادي مانشستر يونايتد، سيصدر بيانا رسميا يعلن فيه تواصله إلى اتفاق متبادل مع سولشاير برحيله عن النادي".

واختتم رومانو: "الثنائي دارين فليتشر ومايكل كاريك، جاهزان لتولي قيادة الفريق بشكل مؤقت، حل فشل العثور على حل فوري".

كان مانشستر يونايتد تلقى هزيمة قاسية أمام واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

Manchester United board decision to sack Ole Gunnar Solskjær has been also approved by Glazer. It’s over. 🔴 #MUFC



Official statement in place, mutual agreement reached to respect Ole and part ways.



Fletcher-Carrick now ready as interim solution if no instant solution is found. pic.twitter.com/oNMceD5xiE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2021

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.