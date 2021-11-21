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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رومانو: إقالة سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد.. وهذا بديله

أولي جونار سولشاير
أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد

 أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة “سكاي سبورتس”، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، قررت إقالة النرويجي أولي جولنار سولشاير من تدريب الفريق.

وكتب رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "قرر مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد إقالة سولشاير، بعد موافقة جويل جليرز، الأمر انتهى".

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وتابع: "نادي مانشستر يونايتد، سيصدر بيانا رسميا يعلن فيه تواصله إلى اتفاق متبادل مع سولشاير برحيله عن النادي".

واختتم رومانو: "الثنائي دارين فليتشر ومايكل كاريك، جاهزان لتولي قيادة الفريق بشكل مؤقت، حل فشل العثور على حل فوري".

كان مانشستر يونايتد تلقى هزيمة قاسية أمام واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.

رومانو سولشاير مانشستر يونايتد نادي مانشستر يونايتد الانجليزي

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