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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يكفيك شر كيد النسا..سمية الخشاب تفتح النار على مدرب مانشستر يونايتد

سمية الخشاب و سولشاير
سمية الخشاب و سولشاير

شنت الفنانة المصرية سمية الخشاب هجوما عنيفا على المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عقب الخسارة الثقيلة أمام واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وكتبت سمية الخشاب علي "تويتر":" تعليقا على دعوة إدارة نادي مانشستر يونايتد إلى عقد اجتماع طارئ عقب الخسارة المذلة وكتبت "‏باي باي سولشاير، ربنا يكفيك شر كيد النسا 😉"

 

وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة إقالة أولي جونار سولشاير كمدرب.


وفاز فريق واتفورد على ضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لهدف اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.


ورفع واتفورد رصيده إلى 13 نقطة علما بأنه حقق اليوم انتصاره الرابع فقط في المسابقة ، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة بعدما مني بالهزيمة الخامسة مقابل تعادل واحد وانتصار واحد في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.


رباعية واتفورد على ملعبه رفعت الأهداف التي تلقاها مانشستر يونايتد في كافة المسابقات هذا الموسم إلى 29 هدفًا، بعد نوريتش سيتي متذيل ترتيب الدوري وليستر سيتي، وكل منهما تلقى 30 هدفا.

سمية الخشاب الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد المدير الفني اجتماع طارئ جونار سولشاير الخسارة

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